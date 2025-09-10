Suscríbete
Congelan a Aaron Mercury para que su mamá entre a LCDF; esto le dijo

Por primera vez en esta temporada de La Casa de los Famosos, la Jefa congeló a los habitantes para la entrada de alguien desde el exterior

September 09, 2025 • 
Alejandro Flores
congeladoaaron mercury.jpg

Congelados para que entre Nancy, la mamá de Aaron

ViX

La primera dinámica de “Congelados” en esta tercera temporada de La Casa de los Famosos le tocó a Aaron Mercury.

Todos los habitantes entraron al cine sin saber que en este 9 de septiembre sucedería una sorpresa: la mamá del influencer entró para hablar con su hijo.
Aaron se sentó en la primera fila, con Alexis Ayala del lado izquierdo y dejando un asiento libre del otro lado.
La función de cine suele ser solamente la proyección de escenas que revelan las verdaderas intenciones de los habitantes, pues muestran conversaciones y acciones de las que el resto de sus compañeros no se había percatado.
En esta ocasión, la primera función fue en torno a las quejas de Dalilah Polanco, quien lleva dos semanas sufriendo porque el resto de los habitantes no hace la limpieza cuando ella quiere y como ella quiere.

La segunda función se suspendió porque en su lugar sucedió ´puna recapitulación de los momentos más emotivos de Aaron al hablar con su mamá, Nancy, dentro de La Casa.

Aaron Mercury congelado.jpeg

El influencer lloró

ViX

¿Qué dijo la mamá de Aaron Mercury cuando entró a la Casa?

Cuando terminó el video, la Jefa activó la alarma para que todos quedaran congelados.
Lo hizo dos veces y cuando Aaron quedó sentado, permitió la entrada de Nacny.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 11.30.41 PM (1).jpeg

El momento del encuentro congelado

ViX

“Estoy muy orgullosa de ti. Lo estás haciendo muy bien; hay hecho grandes cosas en la vida”, le dijo Nancy a su hijo.

Entre lágrimas, la mamá de Aaron trató de reconfortarlo con palabras de alieno y cariño.
En un momento, Nancy se dirigió también al resto de los habitantes para agradecerles la convivencia que han tenido con su hijo.

“Están haciendo un gran trabajo”, dijo.

Aarón Mercury La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
