Congelan a Aaron Mercury para que su mamá entre a LCDF; esto le dijo

La primera dinámica de “Congelados” en esta tercera temporada de La Casa de los Famosos le tocó a Aaron Mercury.

Todos los habitantes entraron al cine sin saber que en este 9 de septiembre sucedería una sorpresa: la mamá del influencer entró para hablar con su hijo.

Aaron se sentó en la primera fila, con Alexis Ayala del lado izquierdo y dejando un asiento libre del otro lado.

La función de cine suele ser solamente la proyección de escenas que revelan las verdaderas intenciones de los habitantes, pues muestran conversaciones y acciones de las que el resto de sus compañeros no se había percatado.

En esta ocasión, la primera función fue en torno a las quejas de Dalilah Polanco, quien lleva dos semanas sufriendo porque el resto de los habitantes no hace la limpieza cuando ella quiere y como ella quiere.

La segunda función se suspendió porque en su lugar sucedió ´puna recapitulación de los momentos más emotivos de Aaron al hablar con su mamá, Nancy, dentro de La Casa.

El influencer lloró ViX

¿Qué dijo la mamá de Aaron Mercury cuando entró a la Casa?

Cuando terminó el video, la Jefa activó la alarma para que todos quedaran congelados.

Lo hizo dos veces y cuando Aaron quedó sentado, permitió la entrada de Nacny.

El momento del encuentro congelado ViX

“Estoy muy orgullosa de ti. Lo estás haciendo muy bien; hay hecho grandes cosas en la vida”, le dijo Nancy a su hijo.

Entre lágrimas, la mamá de Aaron trató de reconfortarlo con palabras de alieno y cariño.

En un momento, Nancy se dirigió también al resto de los habitantes para agradecerles la convivencia que han tenido con su hijo.