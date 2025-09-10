Congelan a Aaron Mercury para que su mamá entre a LCDF; esto le dijo

La primera dinámica de “Congelados” en esta tercera temporada de La Casa de los Famosos le tocó a Aaron Mercury.
Todos los habitantes entraron al cine sin saber que en este 9 de septiembre sucedería una sorpresa: la mamá del influencer entró para hablar con su hijo.
Aaron se sentó en la primera fila, con Alexis Ayala del lado izquierdo y dejando un asiento libre del otro lado.
La función de cine suele ser solamente la proyección de escenas que revelan las verdaderas intenciones de los habitantes, pues muestran conversaciones y acciones de las que el resto de sus compañeros no se había percatado.
En esta ocasión, la primera función fue en torno a las quejas de Dalilah Polanco, quien lleva dos semanas sufriendo porque el resto de los habitantes no hace la limpieza cuando ella quiere y como ella quiere.
La segunda función se suspendió porque en su lugar sucedió ´puna recapitulación de los momentos más emotivos de Aaron al hablar con su mamá, Nancy, dentro de La Casa.
¿Qué dijo la mamá de Aaron Mercury cuando entró a la Casa?
Cuando terminó el video, la Jefa activó la alarma para que todos quedaran congelados.
Lo hizo dos veces y cuando Aaron quedó sentado, permitió la entrada de Nacny.
“Estoy muy orgullosa de ti. Lo estás haciendo muy bien; hay hecho grandes cosas en la vida”, le dijo Nancy a su hijo.
Entre lágrimas, la mamá de Aaron trató de reconfortarlo con palabras de alieno y cariño.
En un momento, Nancy se dirigió también al resto de los habitantes para agradecerles la convivencia que han tenido con su hijo.
“Están haciendo un gran trabajo”, dijo.