Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños

Débora Estrella acumuló el cariño de sus compañeros de Telediario durante siete años y por tanto es natural que su muerte haya provocado una ola de mensajes de duelo.

Estrella tenía 43 años y era la conductora del Telediario matutino de la cadena Multimedios. La tarde de este 20 de septiembre publicó una última foto en sus historias de Instagram en la que mostraba una avioneta acompañada de un mensaje en forma de pregunta: "¿qué creen?”

Ciertamente Débora viajó en esa avioneta y trágicamente tuvo un accidente fatal. Su muerte fue confirmada por Protección Civil del estado de Nuevo León la noche de este mismo sábado.

Sus perfiles y las cuentas de redes sociales de ella y de sus colegas y compañeros de trabajo que la conocieron desde 2018 (cuando comenzó a conducir el Telediario matutino) se llenaron con condolencias para sus familiares pero también de recuerdos.

Carlos Zúñiga,titular de Telediario, publicó fotos en su memoria X

El último cumpleaños de Débora Estrella

Uno de estos recuerdos es un video del pasado 7 de agosto, fecha en la que Débora cumplía años.

El equipo de producción del Telediario le organizó un festejo al comienzo del noticiario con un globo metálico de gas, gorritos, silbatos y su foto en la pantalla gigante del estudio.

Sandra Sandoval fue de las más emocionadas ya que recordó que Débora había sido su madrina en el ambiente de la televisión.

“En lo personal, decirte que eres una persona muy importante para mí, te deseo lo mejor, eres parte de mi vida, eres mi amiga y espero que estés muchos años más con nosotros y con mucha salud”.

La propia Débora publicó un mensaje con una foto en la que posa con su globo de ese día:

“Un año más… y la vida cada vez me sabe mejor. A calma, a risas compartidas, a sueños que se cumplen (y a otros nuevos que nacen). Gracias a quienes me acompañan, inspiran y celebran conmigo, de cerca o desde lejos. Hoy solo puedo sentir gratitud por todo lo vivido… y emoción por todo lo que viene”

Los mensajes de luto de colegas y amigos

El luto se extendió en muchos otros colegas de Débora, no solo al interior de Multimedios. Azucena Uresti, periodista y conductora en Grupo Fórmula también lamentó la tragedia.

El mensaje de Azucena Uresti X

César García, uno de los reporteros que en el último año había crecido bajo su tutela, también mandó un mensaje de duelo.

El reportero César García lamentó su muerte X

Colegas como Carlos Zúñiga (titular también de los espacios noticiososo de Telediario), Fernando Robles, Jaime Núñez Piña y Nelsón Valdés también hicieron publicaciones para lamentar la tragedia.