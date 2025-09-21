Suscríbete
Famosos

Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños

Ese festejo se transmitió en vivo desde el estudio de Telediario y estuvo lleno de deseos que ahora son una tragedia: “Espero que estés con nosotros muchos años más”

September 21, 2025 • 
Alejandro Flores
debora estrella muerte.jpg

Foto de su último cumpleaños en Telediario

X

Débora Estrella acumuló el cariño de sus compañeros de Telediario durante siete años y por tanto es natural que su muerte haya provocado una ola de mensajes de duelo.

Estrella tenía 43 años y era la conductora del Telediario matutino de la cadena Multimedios. La tarde de este 20 de septiembre publicó una última foto en sus historias de Instagram en la que mostraba una avioneta acompañada de un mensaje en forma de pregunta: "¿qué creen?”
Ciertamente Débora viajó en esa avioneta y trágicamente tuvo un accidente fatal. Su muerte fue confirmada por Protección Civil del estado de Nuevo León la noche de este mismo sábado.
Sus perfiles y las cuentas de redes sociales de ella y de sus colegas y compañeros de trabajo que la conocieron desde 2018 (cuando comenzó a conducir el Telediario matutino) se llenaron con condolencias para sus familiares pero también de recuerdos.

carlos zuñiga debora.jpeg

Carlos Zúñiga,titular de Telediario, publicó fotos en su memoria

X

El último cumpleaños de Débora Estrella

Uno de estos recuerdos es un video del pasado 7 de agosto, fecha en la que Débora cumplía años.
El equipo de producción del Telediario le organizó un festejo al comienzo del noticiario con un globo metálico de gas, gorritos, silbatos y su foto en la pantalla gigante del estudio.
Sandra Sandoval fue de las más emocionadas ya que recordó que Débora había sido su madrina en el ambiente de la televisión.

“En lo personal, decirte que eres una persona muy importante para mí, te deseo lo mejor, eres parte de mi vida, eres mi amiga y espero que estés muchos años más con nosotros y con mucha salud”.

La propia Débora publicó un mensaje con una foto en la que posa con su globo de ese día:

“Un año más… y la vida cada vez me sabe mejor. A calma, a risas compartidas, a sueños que se cumplen (y a otros nuevos que nacen). Gracias a quienes me acompañan, inspiran y celebran conmigo, de cerca o desde lejos. Hoy solo puedo sentir gratitud por todo lo vivido… y emoción por todo lo que viene”

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
aldo de nigris.jpg
Famosos
La anécdota de cuando un hombre le coqueteó a Aldo de Nigris y cómo reaccionó
El shippeo de Aldo y Aaron en La Casa de los Famosos ha despertado el interés por videos antiguos
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”
September 19, 2025
Famosos
Explotan críticas y memes vs. La Casa por la ‘gatada’ que vivió Abelito en llamada para Guana
September 20, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Los mensajes de luto de colegas y amigos

El luto se extendió en muchos otros colegas de Débora, no solo al interior de Multimedios. Azucena Uresti, periodista y conductora en Grupo Fórmula también lamentó la tragedia.

azcuena uresti debora.png

El mensaje de Azucena Uresti

X

César García, uno de los reporteros que en el último año había crecido bajo su tutela, también mandó un mensaje de duelo.

muerte debora.jpeg

El reportero César García lamentó su muerte

X

Colegas como Carlos Zúñiga (titular también de los espacios noticiososo de Telediario), Fernando Robles, Jaime Núñez Piña y Nelsón Valdés también hicieron publicaciones para lamentar la tragedia.

Nelson valdez.jpeg

Nelson Valdés destacó la trayectoria de Débora

X

Débora Estrella Telediario
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
papa de abelito.jpg
Famosos
Así es la tienda, la casa y el pueblo donde vive el papá de Abelito
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
ABELITO-LLORA.jpg
Famosos
La decepción de Abelito tras confundir a Daniel Sosa con su papá: “Tiene la voz parecida”
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
laisla desafío extremo.jpg
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana traicion.jpg
Famosos
Presentan prueba irrefutable de la traición de Guana contra Dalilah y Shiky en nominaciones
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
jacqueline-andere-.jpg
Telenovelas
5 telenovelas de Jacqueline Andere, musa de Ernesto Alonso pese a que ella admite: “No soy buena para llorar”
La actriz Jacqueline Andere, con 65 años de trayectoria, recibirá este 20 de septiembre el Ariel de Oro 2025
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Fans de Emiliano Aguilar descubren preocupante detalle en uno de sus videos
“No hagas eso”, le reporcharon varios de sus seguidores
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito-llamada-daniel-sosa-guana.jpg
Famosos
¿Cuál fue el mensaje para Guana que Daniel Sosa le dio a Abelito?..."Vengo aquí como parte de la producción”
Abelito no pudo ocultar su cara de enojo.
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alexis ayala.jpg
Famosos
¿Quiénes son las 20 parejas que tuvo Alexis Ayala antes de conocer a Cinthia Aparicio?
El actor dijo: “Yo he tenido 20 amores de mi vida y siempre me había equivocado”. Estas son las relaciones que se le han conocido
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores