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¿Cómo superó Omar Chaparro su episodio de depresión? “Me dolía levantarme de la cama”

Cuenta lo que tuvo que hacer para avanzar y seguir adelante con su carrera

Abril 03, 2026 • 
Alejandro Flores
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Omar Chaparro narró su odisea para ser cantante

Youtube

“Siempre es bello recordar que esto se acaba”, dice Omar Chaparro al recordar el episodio más difícil en cuanto a su salud emocional.

En una conversación con Pati Chapoy, el actor, conductor y empresario recordó que hubo una etapa de su vida en la que ni siquiera tenía ganas de levantarse de su cama.
Chaparro tiene en su hoja de vida un salto impactante cuando en 2023 decidió lanzarse como cantante de regional mexicano.
Hasta antes de su disco debut “Las locuras mías”, Omar no había mostrado inclinaciones hacia la música, más allá de su gusto por el pop y el rock.
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Aunque su carrera de cantante no ha despegado como quisiera, Chaparro ha insistido en continuar son este proyecto con conciertos y pequeñas giras, además de colaboraciones con bandas de regional mexicano.

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Ahora, en la conversación con Chapoy, revela que ese tesón por ser cantante se derivó de una profunda depresión.

“Me dí cuenta de mi condición cuando descubrí que me dolía levantarme de la cama, cuando pensaba estupideces”.

¿Por qué estuvo deprimido Omar Chaparro?

La salud emocional del conductor se vio afectada, además, por la situación de aislamiento de la pandemia, por lo que llegó un momento en que se preguntó ¿qué quiero hacer con mi vida?

“Y la respuesta que encontré es que lo que quiero hacer es cantar y actuar”, dice Chaparro.

Hoy Omar tiene claro que su futuro está marcado por el cambio.

“Constantemente me transformó para enfrentar los retos de la vida”.

Insiste por tanto, en que a pesar de todo, lo último que sacrificaría es su sueño de hacer música y de actuar, siguiendo una regla: “uno cambia cuando el dolor de permanecer igual, es más fuerte que el dolor por cambiar”.

omar chaparro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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