Cinthia Aparicio no se queda callada en medio de acusaciones contra su marido Alexis Ayala

Alexis Ayala ha repetido constantemente dentro de La Casa de los Famosos el amor que le profesa a Cinthia Aparicio, la mujer que, dice, lo rescató en sus momentos más oscuros: su quiebra económica y su intento por quitarse la vida.

Ahora, sin embargo, Ayala está otra vez en un escándalo del cual no se ha enterado por estar en el encierro: su ex pareja, la actriz Paty Díaz lo acusa de haberle sido infiel y de haber tenido comportamientos violentos durante su proceso de separación.

Los actores tuvieron una relación de 5 años y trabajaron juntos en varias telenovelas, incluyendo “Barrera de Amor”, producida por Ernesto Alonso y en la cual Ayala era co protagonista villano y Díaz tenía un personaje de reparto.

De acuerdo con la narración de Paty Díaz, fue durante ese rodaje que sucedió la infidelidad.

Ayala, durante una conversación con Facundo dentro de La Casa, habló de una pareja que supuestamente cambió la chapa de una casa de él y en la cual le había permitido vivir luego de su separación. No mencionó nombres.

La reacción de Cinthia Aparicio

Paty Díaz tiene otra versión de lo que pasó y acusó a Alexis de que una noche llegó a la casa ebrio y que intentó golpearla. Incluso aseguró que el actor siempre entró a esa casa cuando quiso y que fue él quien terminó por cambiar las chapas y “sacar mis cosas a la calle”.

En medio de estas acusaciones, y con Alexis a punto de la final en La Casa de los Famosos, su esposa Cinthia Aparicio apareció enredes sociales para manifestar que su amor y apoyo por el actor se mantiene firme.

“Todos con el Mister, Alexis se queda”, dijo Aparicio en un video publicado en sus historias de Instagram.

Uno de los pósters publicados por Cinthia Instagram

“El Mister” es un personaje que Ayala ha construido para contenido en redes sociales y que tiene mucha semejanza con lo que hace dentro de La Casa.

Cinthia también publicó varias fotos y postales con la imagen de Alexis para pedir al público que voten por él.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio están juntos desde hace un lustro.