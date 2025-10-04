Suscríbete
Cinthia Aparicio llora ante Alexis Ayala al revelar su mayor miedo al estar casada con él

La actriz esta consciente de que hay muchas cosas que no podrán hacer juntos

October 03, 2025 • 
Alejandro Flores
Cinthia Aparicio y Alexis Ayala produjeron un reality show

Antes de que entrara a La Casa de los Famosos, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio grabaron una especie de reality show en el que se ponían frente a una cámara para hablar sobre su relación y su vida juntos.

En uno de los videos de ese serial se puede ver a la actriz llorar sin consuelo, afectada por lo que considera su mayor miedo al estar en una relación con Alexis.
Los videos están disponibles en el canal de YouTube de CMedia, la compañía productora que realizó los programas bajo el título I sugar (“Yo sugar”, en referencia evidente a la diferencia de edad entre ambos).
De hecho, en varios episodios Cinthia Aparicio habla de los complicada que es superar el prejuicio de la gente por ver una pareja con una diferencia de edad como la que tienen ellos: 28 años.

“La única conclusión a la que he llegado es que la gente que habla, lo hace por lo que traen ellos mismos en su interior”, dice Cinthia.

La confesión de Cinthia Aparicio

En otro de los programas, sin embargo, lo que sucede al tocar el tema es que la actriz se pone emocional hasta el punto de que Alexis tiene que acercarse para abrazarle y preguntarle: ¿Qué es lo que te da miedo?

La conversación giraba en torno a cómo se imaginaban en el futuro.

“Yo en 20 años me imagino caminando en la alfombra roja tipo Michael Douglas tú, Catherine Zeta Jones yo”.

Alexis le pregunta entonces que esa es la fantasía pero cuál es la realidad.

“O sea, la realidad... tú en viejito insoportable pero... a ver...”

Y ahí Cinthia se quiebra y comienza a soltar lágrimas, la voz se le corta y ya no puede hablar.

Después de que Alexis le da la mano y le pide que se calme, Cinthia sigue:

“Es que me da miedo perderte, o sea obviamente pienso que habrá muchas cosas que no vamos a hacer juntos, o las voy a hacer yo sola o tú solo... va a ser un proceso complicado”.

El consuelo de Alexis Ayala

Alexis Ayala, con la elocuencia que lo caracteriza, calma a su esposa y le señala que el futuro es algo de lo que no se tienen que preocupar.

“Yo lo que espero es que tu me dures más de lo que yo te voy a durar a ti. Pero sé que es difícil porque la gente opina y recibimos mucho hate de gente que te pregunta si me va andar cambiando el pañal”.

Al final, la pareja está de acuerdo en que en su caso, la diferencia de edad es una ventaja porque les ha permitido crecer como personas incluso más allá del amor carnal.

Alejandro Flores
