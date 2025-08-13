Suscríbete
Famosos

Ninel Conde y Mar Contreras: ¿Qué tanto se dijeron a la cara en La Casa de los Famosos México?

Luego de la función de cine, compartieron sus perspectivas del conflicto.

August 13, 2025 • 
MrPepe Rivero
ninel-mar-.jpg

Mar Contreras y Ninel Conde

La Casa de los Famosos México

Una de ellas dijo que “percepción es igual a realidad”... Y la realidad es que las cámaras han mostrado sus comportamientos 24/7 desde hace dos semanas en La Casa de los Famosos México.

Ninel Conde y Mar Contreras protagonizaron una discusión, no subida de tono, pero sí necesaria luego de que la producción presentó, en la función de cine, imágenes de Mar diciendo que Ninel manipula a las mujeres de su equipo.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
abelito fiesta (1).jpg
Famosos
Abelito se roba la fiesta; se “casa” con Shiky, lo tratan como rey y se convierte en Leonardo Di Caprio
La segunda fiesta de la tercera temporada de La Casa de los Famosos tuvo una temática de playa
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Dalilah Polanco obedece a Priscila pese a Ninel y se salva de nominación en LCDLFM
August 08, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025
Famosos
Usuarios exhiben a Facundo matando abejas tras reprochar a Aarón Mercury por matar un escarabajo
August 08, 2025

Eso desato la indignación de Ninel Conde, quien le dijo a la cara: “Yo no he manipulado a nadie y ellas hacen lo que ellas quieren”.

Mar Contreras le dijo su sentir: “La primera semana yo sentí una especie de exclusión, de cierta manera, creo que te enfocaste mucho en construir tu grupo con las chavas. Había acciones tuyas que eran de no incluirme a mí o a Olivia”.

Ninel respondió: “Mira, lo que pasa es que uno conecta con las personas, no es como algo que uno decida”.

Conde también le anotó: “Qué bueno que no te incluí porque mira cómo te expresas detrás de uno... Simplemente las cosas suceden, no todo gira alrededor nuestro, porque suceden muchas cosas alrededor. Nunca fue mi intención, y si te sentiste excluida, te pido una disculpa. Ahora entiendo por qué no se dio la conexión, yo soy una persona súper frontal y trato de cuidar mis palabras, yo en ningún momento me he expresado mal de ti”.

Ninel rechaza ser manipuladora con su equipo

“No es detrás. No me estoy expresando mal de ti, sino a partir de lo que yo veo”, reiteró Mar Contreras.

“Decir que yo manipulo a la gente... Tú crees que todo gira en torno a ti y estás muy equivocada... Cuando tengas algo así, dímelo y lo aclaramos, más que hablar con un cuarto y decir que manipulo a las niñas. Se me hace una falta de respeto para mí y para ellas, que pienses que son unas tontas manipulables, créeme que ellas tienen sus decisiones”, dijo Ninel Conde.

El Bombón Asesino insistió: “Lo único que yo les digo qué hacer es en el gimnasio, de ahí en más, ellas toman sus decisiones”.

Pero Mar Contreras también recalcó: “Yo he visto acciones que me dan a entender otra cosa. Percepción es igual a realidad”.

Antes de que Ninel terminara la discusión, Mar dijo: “Podría haber evitado hablar contigo, y sin embargo estoy aquí. Estamos entrando en un juego que sabemos que una cosa que dices puede ser llevada a edición, con otras cosas. Yo te digo que esos comentarios no nada más los hago yo, hay cuestiones que se ven de fuera, que pareciera que sí”.

ninel conde mar contreras La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pepesuarez-alexisayala-karla-alvarez.jpg
Famosos
Pepe Suárez señala a Alexis Ayala de violento: “Estuvo casado con Karla Álvarez y la golpeaba”
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
brandon-violencia-.jpg
Famosos
Brandon Castañeda niega violencia física contra Queen Buenrostro: “Hubo gritos y jaloneos, pero golpes nunca”
August 12, 2025
 · 
Grisel Vaca
Laura Salazar.png
Famosos
La doctora Laura Salazar, novia de Romina Marcos, denuncia robo de identidad con inteligencia artificial
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
adrian-di-monte-salida--.jpg
Famosos
Adrián Di Monte y su polémica salida de La Casa de los Famosos México: “Me dicen ‘no, regrésate, regrésate’”
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
shrek5.jpg
Series y Cine
Shrek 5 en problemas otra vez: Atrasaron la fecha de estreno, ¿qué pasó?
Hay una nueva fecha de estreno... Habrá que esperar más.
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
sugey-abrego-.jpg
Famosos
Sugey Ábrego bajó el precio en su página azul: “Vienen las colegiaturas; sé que mis fans son godínez y papás”
Los consiente cada quincena...
August 12, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
karina-torres--entrevista.jpg
Famosos
Karina Torres tocó fondo con un trastorno de psicosis, pero renació y ahora impulsa ‘Migajeras por el mundo’
Su faceta como conductora comienza a despegar.
August 12, 2025
 · 
Nayib Canaán
masterchef-florinda.png
Famosos
Florinda Meza en pláticas para MasterChef Celebrity: ¿será su regreso a la TV?
Alex Kaffie revela que TV Azteca ve en la actriz un golpe mediático ideal para su nuevo ciclo de MasterChef Celebrity.
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz