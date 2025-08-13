Ninel Conde y Mar Contreras: ¿Qué tanto se dijeron a la cara en La Casa de los Famosos México?

Una de ellas dijo que “percepción es igual a realidad”... Y la realidad es que las cámaras han mostrado sus comportamientos 24/7 desde hace dos semanas en La Casa de los Famosos México.

Ninel Conde y Mar Contreras protagonizaron una discusión, no subida de tono, pero sí necesaria luego de que la producción presentó, en la función de cine, imágenes de Mar diciendo que Ninel manipula a las mujeres de su equipo.

Eso desato la indignación de Ninel Conde, quien le dijo a la cara: “Yo no he manipulado a nadie y ellas hacen lo que ellas quieren”.

Mar Contreras le dijo su sentir: “La primera semana yo sentí una especie de exclusión, de cierta manera, creo que te enfocaste mucho en construir tu grupo con las chavas. Había acciones tuyas que eran de no incluirme a mí o a Olivia”.

Ninel respondió: “Mira, lo que pasa es que uno conecta con las personas, no es como algo que uno decida”.

Conde también le anotó: “Qué bueno que no te incluí porque mira cómo te expresas detrás de uno... Simplemente las cosas suceden, no todo gira alrededor nuestro, porque suceden muchas cosas alrededor. Nunca fue mi intención, y si te sentiste excluida, te pido una disculpa. Ahora entiendo por qué no se dio la conexión, yo soy una persona súper frontal y trato de cuidar mis palabras, yo en ningún momento me he expresado mal de ti”.

Ninel rechaza ser manipuladora con su equipo

“No es detrás. No me estoy expresando mal de ti, sino a partir de lo que yo veo”, reiteró Mar Contreras.

“Decir que yo manipulo a la gente... Tú crees que todo gira en torno a ti y estás muy equivocada... Cuando tengas algo así, dímelo y lo aclaramos, más que hablar con un cuarto y decir que manipulo a las niñas. Se me hace una falta de respeto para mí y para ellas, que pienses que son unas tontas manipulables, créeme que ellas tienen sus decisiones”, dijo Ninel Conde.

El Bombón Asesino insistió: “Lo único que yo les digo qué hacer es en el gimnasio, de ahí en más, ellas toman sus decisiones”.

Pero Mar Contreras también recalcó: “Yo he visto acciones que me dan a entender otra cosa. Percepción es igual a realidad”.

Antes de que Ninel terminara la discusión, Mar dijo: “Podría haber evitado hablar contigo, y sin embargo estoy aquí. Estamos entrando en un juego que sabemos que una cosa que dices puede ser llevada a edición, con otras cosas. Yo te digo que esos comentarios no nada más los hago yo, hay cuestiones que se ven de fuera, que pareciera que sí”.