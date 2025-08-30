Cielo Anaís reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers: “Me gustaría subirme al ring con él”

en el próximo evento Supernova Strikers 2026.

Una declaración explosiva en el podcast Cómplices del Desmadre, conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella, tomó por sorpresa a fans y seguidores: la influencer mexicana Cielo Anaís anunció que le gustaría pelear con Abelito en Supernova Strikers 2026, uno de los eventos de box digital que mezcla deporte, espectáculo y celebridades.

¿Quién es Cielo Anaís?

Originaria de San Luis Potosí, Cielo Anaís se ha forjado como una figura influyente polifacética: modelo, nutrióloga, conferencista y creadora de contenido con gran impacto en redes sociales.

Suma más de 2 millones de seguidores en Instagram y supera los 12 millones en TikTok, plataformas donde promueve mensajes de amor propio, inclusión y fortaleza personal. También comparte públicamente que vive con acondroplasia, un dato que la ha conectado con audiencias que valoran su autenticidad.

El reto que provocó revuelo digital

Durante el mencionado podcast, Cielo no lo dudó: “Me gustaría pelear con Abelito”. Aunque reconoció que es “puro show” y que su amistad permanecerá intacta, el reto ya se viralizó en redes, dejando a muchos expectantes ante una posible batalla de espectáculo

Supernova Strikers: entre risas y puños

Supernova Strikers es un evento amateur de boxeo que reúne celebridades, creadores de contenido e influencers en combates dramáticos y presentaciones espectaculares. Producido por Miguel Ángel Fox, su primera edición en 2025 fue un éxito rotundo en asistencia y audiencia.

La inclusión de Cielo Anaís frente a Abelito —aún no confirmada oficialmente— se perfila como uno de los enfrentamientos más comentados rumbo a la edición 2026.