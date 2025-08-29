Suscríbete

Cielo Anaís

Influencer

Cielo Anaís reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers: “Me gustaría subirme al ring con él”
La influencer originaria de San Luis Potosí lanzó un reto público a Abelito para enfrentarla en el próximo evento Supernova Strikers 2026.
August 29, 2025
Luz Meraz