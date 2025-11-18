Suscríbete
Christian Nodal debe presentarse para audiencia en el Reclusorio Oriente este 18 de noviembre

Si no asiste, podrían girar orden de aprehensión contra él y sus padres.

November 17, 2025 • 
TVyNovelas
Christian Nodal.jpg

Christian Nodal revela detalle sobre el nacimiento de su hija

Instagram

El conflicto legal entre la disquera Universal y Christian Nodal continúa y esta vez, el cantante deberá presentarse ante un juez federal para ser imputado por el presunto delito de uso de copia de documento público falso.

El caso es a raíz de que el cantante habría presentado documentos falsos, de 32 contratos con certificaciones apócrifas, lo que motivo el inicio de la carpeta de investigación y solicitud de audiencia ante un juez federal.

Cuando inició el procedimiento, Christian era menor de edad, por lo que están involucrados sus padres. Nodal reclamaba los derechos de sus canciones a favor propio, y no Universal, con quien tenía un contrato vigente en ese entonces.

Hay dictámenes que determinan que los documentos son falsos, por lo que la contraparte solicita que se solicite contra él, con una audiencia de imputación, por el delito de uso de copia de documento público falso.

Sin embargo, ya se fijó una audiencia, misma que será presidida por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en su función de Juez de Control, Diana Selene Medina Hernández.

La cita de la audiencia está programada para este 18 de noviembre de 2025 en la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal, en el primer piso del edificio anexo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Deberán presentarse Christian Nodal y sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas a las 14:35 horas.

En caso de no asistir, el Juez de Control podrá determinar otra forma de lograr que se presente, que puede ser una orden de comparecencia o una orden de aprehensión.

