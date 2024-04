¿Christian Estrada sigue enamorado? Esto dijo el famoso sobre los coqueteos de Aleska Génesis a Clovis Nienow

La química entre Christian Estrada y Aleska Génesis La casa de los famosos 4 fue palpable desde los primeros capítulos, y aunque muchos se ilusionaron con un romance, no se imaginaron que habría un tercero en discordia: Clovis Nienow.

Como recordarás, Christian Estrada fue el primer eliminado de La casa de los famosos 4 y abandonó el reality dejando un sabor amargo en Aleska Génesis, quien ya había expresado su simpatía por el famoso de mil maneras; su tristeza fue tal, que La Jefa decidió sorprenderla en San Valentín:

El 14 de febrero, Christian Estrada regresó a La casa de los famosos 4 para pasar una noche romántica en la suite muy bien acompañado por Aleska en una velada donde hubo de todo: besos, caricias y hasta una promesa que, al parecer, se rompió por culpa de Clovis Nienow... ¿Qué ha dicho Christian sobre estos peligrosos coqueteos?

CHRISTIAN ESTRADA HABLÓ DE SU FUTURO CON ALESKA GÉNESIS, ¿SEGUIRÁ ESPERÁNDOLA?

La audiencia de La casa de los famosos 4 que sigue la transmisión del reality 24/ ha sido testigo de los peligrosos y sensuales encuentros que han tenido Aleska Génesis y Clovis Nienow en varias partes de la casa, por lo que no dudaron en criticar a la famosa e incluso recordarle su promesa de amor, ¿o será que ya se hartó de esperar?

“Me quedo con la tranquilidad de que todo lo que demostré fue sincero y de corazón”

Es obvio que a Christian Estrada no le han hecho nada bien estos coqueteos y mucho menos algunos comentarios malintencionados de los internautas, quienes no dudan en molestarlo con todo tipo de preguntas incómodas cada que hay oportunidad; por ejemplo, una persona le recomendó que tomara cartas en el asunto: “Aleska se está dejando tocar por Clovis y eso no está bien”, escribió.

Christian Estrada hizo un llamado a la dignidad con su comentario. CAPTURA DE PANTALLA

Ante esto, Christian Estrada dejó en claro que, a pesar de que sí le rompieron el corazón, no queda otro remedio que salir adelante; además de que como la misma Aleska lo dijo, él ya quedó fuera del reality y es natural que ella responda a otras muestras de cariño.

“Me quedo con la tranquilidad de que todo lo que demostré fue sincero y de corazón. Como hombres tenemos que levantar la cara y seguir adelante”, comentó Christian Estrada en Instagram, red social donde cuenta con más de 300 mil seguidores, ¿será que el exfutbolista mexicano decidió hacerse a un lado definitivamente?