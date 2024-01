Christian Estrada le reclama a Guty Carrera por no haberlo salvado en LCDLF4

Christian Estrada no fue rescatado en la primera ‘Gala de Salvación’ de ‘LCDLF4'.

El día de ayer, Ariadna Gutiérrez enfrentó a Guty Carrera, líder de la semana, para ver quién se haría acreedor al ‘poder de la salvación’ para rescatar a un nominado y que no estuviera en riesgo de salir de ‘La Casa de los Famosos 4'.

El actor ecuatoriano, Guty Carrera, fue el vencedor en un duelo de cartas y tomó la decisión de salvar a Carlos Gómez “por estrategia”.

Sin embargo, esto no cayó muy bien en Christian Estrada, quien está en la cuerda floja junto a Thalí García, Clovis Nienow, Alfredo Adame y Rodrigo Romeh.

Fue durante la primera fiesta de ‘La Casa de los Famosos 4' titulada ‘Winter Wonderland’ que el ex de Ferka le reclamó a Guty que no lo haya salvado, pues “ya habían acordado cuidarse dentro de la casa”.

“Olvídalo, ya no pasa nada, no voy a decir nada porque se mal interpretan las cosas, dime las cosas de frente, a mí háblame con huevo*, ¿los tienes? Olvídalo, para qué hablar de más, yo creí en ti, quedamos en un acuerdo, en cuidarnos, está bien, el Guty recto”, le dijo Estrada.

A lo que Guty le respondió sin medias tintas: “Esa es mi garantía, no puedes tener una actitud así porque yo no te salve, te veo como frustrando el juego... Claro, soy hombre, tengo huevo*, pero qué es huevo* para ti, ¿salvarte a ti? No puedes frustrarte, ya tiraste la pelota ahora recepciónala, la única persona con la que hablo seguido de esto eres tú, has ido hasta mi casa, entonces, ¿qué te molesta, que no te salvé? En qué acuerdo quedamos, en que te salve cada vez que sea líder. El público sabe que yo no hablo de nadie, yo no hablo de ti, yo soy recto”.

También puedes ver:

Cazzu desata más los rumores de un nuevo embarazo con esta ropa

Victoria Ruffo desea que su nieto no se parezca a Eugenio Derbez

El Capi Pérez se burla de Flor Rubio y Ricardo Casares por no haber sido invitados al bautizo de León