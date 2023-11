Chiquis Rivera defiende con uñas y dientes a sus hermanos de su propia abuela, doña Rosa

Esta no es la primera vez que doña Rosa Rivera ventila ‘trapitos sucios’ de sus nietos, ya que en 2021 tuvieron diferencias por la herencia de la ‘Diva de la banda’.

Después de que doña Rosa Rivera ‘insinuó' en su canal de Youtube que sus nietos, Johnny Lopez y Jenicka Lopez, no son tan trabajadores como el resto de su familia, Chiquis Rivera salió en defensa de sus hermanos.

“A todos los hijos de Pedro (Rivera, patriarca de la familia) se les enseñó a trabajar, todos son muy trabajadores. Los hijos de Jenni también salieron muy trabajadores, los más grandes, Chiquis salió muy trabajadora, Jacqie, todos ellos, pero no todos salen igual, los dedos de la mano no son iguales”, dijo doña Rosa en alusión de Johnny y Jenicka Lopez, hijos de Jenni Rivera y Juan Lopez.

Estos polémicos comentarios llegaron a oídos de Chiquis Rivera, por lo que la ‘abeja reina’ no se quedó callada y así defendió a sus medios hermanos.

“Mi mamá trabajó muchos años y muy duro, se fregó, sudó, no estuvo con nosotros por ir a trabajar porque era el motor de nuestra familia y nos enseñó a trabajar. Johnny es un muchacho que es muy inteligente y se está enfocando en su música. Jenicka es muy trabajadora, hace solita y edita sus videos, tiene su podcast, tiene su propio negocio. La gente que opina no conocen a mis hermanos, no saben lo que hacemos, no saben si hemos comido, si ya pagamos la luz, no saben de nuestra vida, ¡qué triste porque son de nuestra colmena y andan diciendo cositas!”.

