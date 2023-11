Ninel Conde sí se casó... ¡Él es su nuevo esposo!

Hace unos días, Ninel Conde desmintió que se haya casado por tercera vez a sus 47 años, tal y como lo reveló Gustavo Adolfo Infante.

Resulta que el periodista de espectáculos de Imagen TV informó que ‘El bombón asesino’ “subiría al altar con un joven empresario 17 años menor que ella, con el cual ya vive, en Nueva York.

Sin embargo, Ninel Conde salió a desmentir esta versión señalando que estaba en Miami y no en ‘La Gran Manzana’.

“Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana, me hablaron mis amigos ofendidos que porqué no los invité al gran evento... Les juro que allá afuera está Miami. ¡Ah cómo les gusta el mitote! Cómo dice el viejo y conocido refrán: Y la queso...”.

Gustavo Adolfo Infante volvió a tocar el tema de la boda de Ninel Conde asegurando que la cantante sí se casó.

“Tuve un error, dije Nueva York, fue en Miami, no fue el jueves, fue el viernes. Tiene un buen poder adquisitivo, le cumple muchos caprichos y regalos al ‘Bombón asesino’, es un muchacho colombiano de alrededor de 30 años, él es el nuevo esposo de la señora Ninel Conde. Se casaron el pasado viernes en Miami, Florida; su nombre empieza con J, hasta ahí sé.. Dijo que no estaba en Nueva York, pero nunca desmintió lo del matrimonio... ¡Feliciddes querida Ninel que te vaya muy bien”.

¡Este sería el nuevo ESPOSO de #NinelConde! Se especula que se casarón el viernes en Miami #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/gtWBSeEXWH — De Primera Mano (@deprimeramano) November 22, 2023

