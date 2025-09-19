Suscríbete
¿Lo del romance en Acapulco es falso? Florinda Meza acusa a los hijos de Chespirito de mentir en su bioserie

Florinda Meza reveló su verdad sobre lo que pasó durante aquella grabación del capítulo de La Vecindad del Chavo en Acapulco

September 18, 2025 • 
Alejandro Flores
florinda meza chespirito.jpg

Florinda Meza dijo que la serie demerita a Chespirito

captura HBO / Telemundo

La ruptura entre Florinda Meza y los hijos de Roberto Gómez Bolaños es evidente y cada vez más fuerte.

Desde que se anunció que Roberto Gómez Fernández y su hermana Paulina trabajaban en la producción de una bioserie de Chespirito, Florinda Meza manifestó sus dudas e inclusos se negó a que su nombre fuera utilizado.
El serial se llama “Sin querer queriendo” y fue un éxito de audiencia en la plataforma de HBO Max, donde estuvo por dos meses en el primer lugar de su lista de lo más visto en México.
Pero Florinda Meza no quedó contenta con lo que ahí se contó. Incluso critica la manera en que se hizo el anuncio de “Sin querer queriendo” antes de ser producida.

“Por años le hicieron creer al público que serí un biografía y cuando ya la presentaron oficialmente dicen que es una fantasía, entonces... eso no es una fantasía, es un cuento”

El romance que niega Florinda Meza

Una parte de la bioserie fue la narración de los dos grandes amores de Chespirito: Graciela Fernández (su primera esposa) y Florinda Meza (de quien se enamoró durante las grabaciones del Chavo del 8.
De acuerdo con lo que se narra ahí, el amor entre ellos fue gradual pero para cuando se grabó el episodio del Chavo del 8 en Acapulco (mayo de 1976), Roberto y Florinda llegaron a tener una discusión sobre su futuro: ella rompe su compromiso con Enrique Segoviano, lanza su anillo al mar y le grita a Chespirito que tiene que tomar una decisión.

Y ahí mismo, Graciela Fernández se da cuenta de todo, hasta el punto de que cuando terminan las grabaciones del capítulo del Chavo, ella se quedó en la playa llorando durante un largo rato.
Todo eso, según la bioserie escrita y producida por Roberto Gómez Fernández y su hermana Paulina, hijos ambos de Graciela.

portada chespirito.png

La serie de Chespirito revela detalles de la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños que incomodan a más de uno.

Instagram/Archivo

La verdad de Florinda Meza de lo que pasó en Acapulco

Florinda Meza ahora rechaza esa narrativa. La tacha de falsa.

“Cuando se hizo ese programa fue mucho antes de que Roberto y yo pudiéramos tener algo”, dijo durante una entrevista en el programa Mesa Caliente de Telemundo.

De hecho, acusó que la bioserie está desapegada de la realidad no sólo en lo que toca a su relación con Chespirito, sino en todo lo que se cuenta sobre su trayectoria.

“Vuelvo a repetirlo: los autores, todo lo que escriben ahí, es falso”

Florinda se refirió en concreto a una escena en la que se mostró a Chespirito brincando la barda de los estudios de Canal 8 para hablar con un ejecutivo y pedirle una oportunidad.

“Roberto no llegó al canal 8 saltando bardas, él no era un principiante ni un jovencito para tener que perseguir ejecutivos”.

La actriz asegura por tanto que su romance con Chespirito no comenzó en Acapulco como se narra en la serie, en la cual, por cierto, también se asegura que 6 meses después, durante una gira por Chile, tuvieron su primera noche juntos.

“Yo lamento que se hayan dicho esas mentiras y lamento el daño que se le ha hecho a Roberto. Demeritaron la calidad de su trayectoria”.

Florinda Meza chespirito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
