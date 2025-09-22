Censuran a Aarón Mercury al quejarse por pregunta en vivo: “Metieron a mi madre, qué falta de respeto”

Durante la gala de eliminación de este domingo 21 de septiembre, en la que salió Guana, todos los habitantes se enfrentaron a una dinámica donde debieron responder preguntas del público.

El caso de Aarón Mercury ya generó polémica y él no está nada contento. Y es que la producción le presentó la pregunta de una chica a quien llamaron “Liliana”, pero en realidad se llama Sheila:

“Aarón, ¿qué sentirías de ver a tu mamá en el lugar de Dalilah y que hubiera hombres como tú diciéndole las cosas que le dices en el Posicionamiento y cuando crees que nadie te escucha?”

Aarón Mercury se puso nervioso, pero resolvió: “Conozco a mi madre, sé cómo es, y ella actuaría... Está difícil la pregunta. Al final, se nos explicaron las reglas al entrar a este juego, no hubo engaño, y sabíamos que se iban a tener que posicionar y todos teníamos que dar y recibir; aquí nadie es víctima ni se trajo con engaños”.

“Es parte del reality, y si yo digo algo es porque creo que es real, y creo que no he faltado al respeto, todo se ha hecho bajo la línea del respeto y nunca ponerme al tú por tú con Dalilah. Es parte del juego, no me arrepiento y no me disculpo, porque así es el curso de esto, y a todos nos tocó”.

Aarón se quejó con sus compañeros

Durante la cena, Aarón se mostró serio, pero dijo algo: “Me molesta la intención con la que eligieron la pregunta”.

“Tenga o no repercusión, la intención con la que se hace la pregunta... No tanto que haya sido como un ‘esto me va a hacer quedar mal ante la gente’, sino '¿neta, elegiste esa (pregunta)?”.

Aaron está exagerando demasiado la pregunta que le hicieron.



Tan así que la propia Mar, Abelito y Aldo, le dijeron que no se lo tome tan a pecho, pues a ellos también les hicieron preguntas con jiribilla.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/BE1sUuK7cD — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 22, 2025

Más tarde, se fue al baño y mientras hablaba a la cámara, lo censuraron. Entre sus quejas destacó que, a diferencia del resto de preguntas para los habitantes, en la suya involucró a su mamá: "...Metiendo a mi madre, qué falta de respeto”

“Todos somos competidores, nadie es víctima, pero metes a mi madre al juego, qué falta de respeto y profesionalismo, de verdad”, dijo Aarón.

En un segundo después, el canal del 24/7 de ViX dejó de transmitirlo y mostró la pared...

Aarón estaba hablando en el baño en contra de producción y cortaron el video, así o más miedo!!! #aaronmercury #LaCasaDeLosFamososMx #TeamNoche @LaCasaFamososMx pic.twitter.com/iRR58kUsy4 — Ivannaluu (@mermaidfromczm) September 22, 2025

En redes sociales, los fans de Aarón Mercury rescataron el momento exacto de la censura. Incluso han buscado a la joven Liliana que hizo la pregunta, y las críticas comenzaron a explotar.

La joven que hizo la pregunta dio la cara

“Siguen hablando de mi pregunta, no lo superan, se parecen a ustedes”, dijo la joven mientras veía el 24/7. En su cuenta de TikTok aclaró que no se metió con la mamá de Aarón Mercury, sino que simplemente puso un ejemplo.