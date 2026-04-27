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Cantante confiesa que se salvó de la quiebra gracias a Juego de Voces: Creí que Televisa se había equivocado

El sexto programa de “Hermanos y rivales” puso a prueba sus dotes de cantantes pero también sus emociones

Abril 26, 2026 • 
Alejandro Flores
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Los hermanos Silvas narraron sus peores crisis

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“Creí que ya no íbamos a llorar”, dijo Angélica Vale cuando vio a todos los participantes de “Juego de voces” al límite de sus emociones.

El sexto programa tuvo invitados que fueron un reto para los concursantes: Oscar De León los puso a cantar salsa y Luis Fonsi los llevó a probar su voz en el pop urbano.
Pero nuevamente fueron los hermanos Silvas (Walo y Esteban) los que se apoderaron de la parte emotiva del programa con una historia que revelaron por primera vez y a pesar de que se trataba de algo personal y familiar.
Walo y Esteban participaron en la dinámica de entrevistas mutuas, donde el segundo de ellos reveló un accidente que estuvo a punto de costarle la vida a su esposa cuando estaba embarazada.
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La trágica historia de los hermanos Silvas

Ese segmento fue grabado con anterioridad y cuando volvieron al programa en vivo, los hermanos ya estaban emocionados.
Fue entonces que Walo decidió revelar la verdadera razón por la que decidió aceptar la oferta de participar en el programa.

“A mí me estaba yendo muy bien, la verdad. Y mucha gente me decía: ¿cuál es el objetivo de entrar al programa, qué puedes ganar? Ahora les voy a decir lo que pasó en realidad”.

Walo, el mayor de los hermanos Silvas, contó que él sabía que su hermano atravesaba por una fuerte crisis económica que lo tenía al borde de la quiebra.
Y cuando le hablaron para decirle cuánto le iban a pagar, habló con su hermano Esteban y le dijo:

“Me llamaron para entrar a Juego de voces; nos van a pagar poquito pero te puede servir”.

@univision

Los hermanos Silvas revelan la verdadera razón por la que decidieron entrar a este proyecto 📺 🎙️ JuegoDeVocesUS, “Hermanos y Rivales”, Disponible por LasEstrellas, #Univision y #ViX

♬ sonido original - Univision

Esteban cuenta que le dijo a su hermano: “A lo mejor es poquito para ti, para tus gastos, pero para mí, no.”
Y reveló entonces que en 2022 le fue muy bien económicamente pero al siguiente año fue víctima de un fraude y abuso de confianza.

“El socio con el que estaba yo construyendo se fue con el dinero”.

Así fue que aceptaron entrar a “Juego de voces” a pesar de que les pagaban “poquito”.

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La sorpresa fue que luego de grabar el segundo programa, los hermanos recibieron su primer depósito de pago.
Esteban cuenta: “Y yo le hablo a Walo y le digo: me depositaron pero es mucho dinero, yo creo que Televisa se equivocó”.
No, el que se había equivocado es Walo:

“Cuando me dijeron cuánto nos iban a pagar yo pensaba que era por todo el programa, pero no, resulta que era por cada emisión”.

Y al final de la historia fue que todos lloraron.

Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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