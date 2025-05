⁠¿Canta mejor que Luis Miguel? Esto dijo Diego Boneta sobre los halagos a su voz

No quedan dudas que Diego Boneta se consagró como actor al interpretar a la leyenda Luis Miguel en la serie producida por Netflix. Y recientemente, el ahora autor de novelas fue interceptado por fanáticos que le gritaron que “canta mejor” que el “El Sol De México”. ¿Qué dijo la estrella ante los halagos?

El intérprete llegó hace pocas horas al país, quien fue recibido por periodistas y admiradores que lo reconocieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este contexto, recibió gritos de varias personas que decían “Luis Miguel”; “vi tu serie tres veces”, y “cantas mejor que Luis Miguel”. Entre risas, dio su opinión ante tantos halagos.

“No, no a ver, es algo que yo me tomo con mucho cariño, pero Luis Miguel es Luis Miguel y yo soy Diego, ¿sabes?”, expresó a la prensa que lo abordó en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Aunque Boneta ha demostrado una notable capacidad para emular el estilo de Luis Miguel, reconoció que el artista internacional sigue siendo una figura inigualable en la música.

Diego Boneta debutó como escritor

El actor se encuentra en México para promover su debut como escritor con el libro ‘El misterio de Alejandro Velasco’, y comentó:“Feliz, la verdad es que feliz. Vine justo para hacer prensa del libro. Va increíble”.

Y añadió: ““Quiero ser sumamente claro. No es que me considere yo ya un autor. ¿Si me explico?, yo cuento historias. Y esta fue una historia que empezó como ejercicio con un guion. Y lo que está muy padre es que está el audiolibro narrado por mí tanto en inglés como en español”.

¿De qué se trata el libro de Diego Boneta?

El 13 de mayo pasado, Diego Boneta lanzó su primera novela titulada ‘El misterio de Alejandro Velasco’ . Este proyecto, en el que trabajó durante cuatro años, marca su debut como escritor y refleja un giro significativo en su trayectoria, tradicionalmente ligada a la actuación.

La obra está disponible en formatos físico, digital y como audiolibro, este último narrado por el propio Boneta en inglés y español. Además, se ha anunciado una adaptación televisiva a cargo de Amazon MGM Studios, en la que Boneta interpretará al personaje principal y participará como productor ejecutivo junto a su hermana Natalia Boneta.

La novela es una mezcla de thriller psicológico, drama familiar y romance oscuro, ambientada en la ciudad de San Miguel de Allende. La historia comienza con la inesperada muerte de Alejandro Velasco, una estrella del tenis.

Julián Villareal, un amigo y excompañero de cancha de Alejandro, llega para ofrecer sus condolencias, pero pronto se ve atrapado en el glamoroso y oscuro mundo de la familia Velasco, particularmente en el intrigante encanto de Sofía, la hermana de Alejandro.

A medida que se desarrolla la trama, Julián descubre que la muerte de su amigo podría no haber sido un simple accidente, lo que lo lleva a enfrentarse a secretos familiares y a una red de traiciones cuidadosamente tejida.

.

LEE MÁS: