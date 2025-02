Diego Boneta lamentó la decisión por remover escenas de la serie de Luis Miguel tras las demandas de Issabela Camil

En días pasados, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), había determinado que el contenido de “Luis Miguel: la serie” deberá modificar parte de sus contenidos, con el fin de que se eliminen escenas sobre Issabela Camil. Ante este panorama, el primero en reaccionar fue Diego Boneta, que al ser el protagonista de este proyecto, evidenció que no está en lo absoluto satisfecho con la resolución, ya que considera que se está atentando contra la libertad de expresión.

Diego Boneta condenó la orden para borrar el material de Camila Sodi en la serie de Luis Miguel

Durante una reciente conversación para “Venga la Alegría”, Diego Boneta rompió el silencio respecto a todo lo que está pasando con las denuncias que hay en contra de la serie autobiográfica de Luis Miguel, por aparentemente haber vulnerado la intimidad de Issabela Camil al retratar aspectos privados de su vida sin haberle preguntado previamente qué piensa. Al respecto, el actor señaló que por lo poco que está enterado, considera que podrían estarse involucrando otros intereses que al final del día solo perjudican el derecho a expresarse libremente.

“Déjate tú de mi trabajo, es sobre la libertad de expresión. Creo que eso es lo que a mí más tristeza me da, el ver cómo en este país puede haber ese uso ventajoso que no son los más honestos contra algo tan importante como la libertad de expresión”, apuntó el también cantante, quien además reiteró que al tratarse de un proyecto televisivo, existen muchas cosas que fueron modificadas y no todo lo que se presenta en pantalla es 100% verídico, sino que se toman inspiraciones.

¿Por qué Issabela Camil se quejó de las escenas entre Diego Boneta y Camila Sodi?

Sobre las razones por las que Issabela Camil decidió proceder legalmente hacia esta producción, se sabe que es por exponer detalles de su vida privada sin su consentimiento, incurriendo también en comportamientos donde se le sexualizó con las escenas íntimas hechas por Camila Sodi. De acuerdo con información de El País, las acusaciones se respaldaron en la violencia contra las mujeres y la violencia digital.

A Issabela Camil no le gustó que la retrataran de forma tan explícita en la serie de Luis Miguel Captura de pantalla Netflix

Y es que a pesar de que la esposa de Sergio Mayer nunca ha negado su romance con Luis Miguel, desde que se estrenó la primera temporada ella manifestó su desacuerdo a que se le vulnerara de esa manera públicamente.