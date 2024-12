¡Camilo y Evaluna Montaner apostaron por lo tropical esta Navidad! Su renovado villancico que causó furor

La blanca Navidad con los paisajes nevados y clima helado que vemos en la mayoría de las películas no fue una opción para Camilo y Evaluna Montaner , quienes optaron por darle un toque más tropical a la canción “It’s beginning to look a lot like Christmas”.

Los cantantes jugaron un poco con esta p ieza navideña compuesta por Meredith Wilson y, además de darle un nuevo ritmo, se arriesgaron con una traducción al español muy creativa que acabó por gustarle al público, ¿ya escuchaste la nueva versión de “It’s beginning to look a lot like Christmas”?

¿CÓMO SUENA LA NUEVA CANCIÓN NAVIDEÑA DE CAMILO Y EVALUNA MONTANER?

Michael Bublé, Perry Como y hasta Big Crosby han conquistado al público, Navidad tras Navidad, con sus interpretaciones de “It’s beginning to look a lot like Christmas”; sin embargo, la canción nunca había tenido una versión en español y, por ello, Camilo y Evaluna Montaner la eligieron para desearle unas felices fiestas a sus fans.

“Para nosotros la Navidad es la época más bonita del año”

“Navidad en cada esquina” es el título de esta canción navideña lanzada por Amazon Music que de inmediato se colocó entre las piezas favoritas escuchadas por el público hispano en estos días previos a las festividades.

Camilo se mostró muy emocionado por este lanzamiento pues, como él mismo declaró para Amazon Music, “para nosotros la Navidad es la época más bonita del año. Significa unión, regreso a casa y cercanía con la familia”.

La melodía original de la canción sufrió algunas modificaciones ya que ésta fue dotada de un ritmo tropical con percusiones que invitan al baile, ¡no te puedes perder esta sensacional canción!

¿DÓNDE ESCUCHAR “NAVIDAD EN CADA ESQUINA”?