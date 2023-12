Top 5 de las mejores canciones navideñas en español

Durante está época decembrina no hay nada mejor que estar en familia y disfrutar del espíritu navideño con buena compañía y música. Hay canciones que son especiales porque transmiten la alegría que necesitamos durante estas festividades. Por eso, el día de hoy hablaremos de las mejores canciones navideñas.

Existen un sinfín de canciones sobre la Navidad, pero nos enfocaremos principalmente en las que están en el idioma español. Sabemos que hay clásicos mundiales como la de Mariah Carey ‘All I Want for Christmas Is You', pero aquí solo te hablaremos de las canciones latinas.

Las mejores canciones de Navidad en español

Estas canciones navideñas, también conocidas como villancicos, son una tradición. Por sus hermosas letras y su ritmo lleno de alegría, nos han acompañado de generación en generación. Prepárate para añadir estas canciones a tu lista de reproducción para que las disfrutes durante estas fiestas.

Noche de paz

Una de las canciones más emblemáticas a nivel mundial. Este villancico es muy popular y varios artistas han presentado su versión en distintos idiomas.

Mi burrito sabanero

Una canción muy popular y que de seguro todos los niños se la saben. Su ritmo es muy contagioso que cualquiera que la escuche comenzará a entonarla. Este villancico ocupó un listado en Las 100 mejores canciones de Navidad de todos los tiempos de la revista Billboard.

Blanca Navidad

Este villancico es un clásico navideño en inglés, ‘White Christmas', pero su versión en español también ha estado presente en las generaciones de los hogares hispanos.

Arre borriquito

Pese a que se considera un villancico militar, esta hermosa canción hace ilusión a la Virgen, al niño Dios y los Reyes Magos, convirtiéndola en una canción navideña espectacular.

Navidad sin ti

La canción de Los Bukis ha conquistado a muchos con su clásica de Navidad. Pese a que la letra es un poco triste, es muy aclamada por las familias durante estas festividades.