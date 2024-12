Camilo y Evaluna Montaner, devastados por la salud de su hija Índigo: ‘Necesito un abrazo’

Desde que Camilo y Evaluna Montaner decidieron unir sus vidas, la pareja se ha visto envuelta en toda clase de rumores, especulaciones e incluso burlas debido, sobre todo, a sus controvertidos métodos de crianza y a los extraños nombres que les pusieron a sus hijas.

Los cantantes se han dejado ver como una familia muy unida en todos los aspectos y por ello, ahora que aterrizaron en Colombia para ofrecer una serie de conciertos como parte de su exitosa gira, decidieron llevar a sus hijas con ellos ; sin embargo, nunca se esperaron que una de ellas se despertaría con un fuerte dolor.

¿QUÉ TIENE LA HIJA DE CAMILO Y EVALUNA MONTANER?

En un blog reciente que subieron a su canal de YouTube, “Camilo y Evaluna”, los intérpretes se mostraron vulnerables ante sus suscriptores y, de hecho, la hija de Ricardo Montaner no pudo evitar que el llanto surgiera al aceptar que está muy preocupada por la pequeña Índigo.

"¡No saben la mañana que ha sido! Indi se despertó con dolor de oído”

“Necesito un abrazo, ha sido una mañana complicada”, aseguró Evaluna mientras buscaba, desesperada, consuelo en su esposo: segundos después, Camilo detalló la dolencia que comenzó a aquejar a la pequeña Índigo.

"¡No saben la mañana que ha sido! Indi se despertó con dolor de oído”, expresó Camilo mientras intentaba mantenerse tranquilo ante esta emergencia. Momentos después, ambos se recuperaron lo suficiente para seguir hablando con sus fans acerca de esta situación.

“A mí me da muy duro cuando ella se siente mal porque yo siento que no puedo estar presente en mi vida”, explicó Evaluna, mientras que Camilo reveló que la salud de su hija no le permitió concentrarse en otro aspecto importante de su carrera: el cuidado de su voz.

“No he tenido tanto tiempo de preocuparme por mi voz porque estaba muy ocupado, preocupado por los oídos de mi niña”, concluyó Camilo visiblemente conmovido, ¡no cabe duda que las urgencias con los menores están a la orden del día para todas las familias!

