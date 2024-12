De ‘Klaus’ a ‘El Grinch’, las cinco mejores películas navideñas para ver en familia

Si bien siempre es agradable ver clásicos como “Mi pobre angelito”, “Milagro en la calle 34" o “El expreso polar”, en los últimos años las plataformas de streaming se han esforzado por elaborar contenidos navideños especiales para estas fechas que vale la pena ver.

Los estrenos navideños de Netflix para el 2024 o las clásicas películas de Hallmark que aparecen en Amazon Prime Video cada año son una excelente opción para ver en familia, ¡prepara chocolate, una cobija mullida y acomódate en tu sillón favorito para sumergirte en una experiencia llena de nieve, galletas de jengibre y mucho espíritu!

¿QUÉ PELÍCULAS NAVIDEÑAS PUEDES VER CON TU FAMILIA ESTE 2024?

KLAUS (2019)

DÓNDE VER: Netflix

Esta conmovedora historia animada que tuvo una nominación a los Premios Oscar se convirtió en un imprescindible navideño en cuestión de meses debido a su tierna historia de amor y amistad que explica la leyenda de Santa Claus de una forma totalmente diferente, ¿ya la viste?

UN MUÑECO DE NIEVE PARA DERRETIRSE (2024)

DÓNDE VER: Netflix

Lacey Chabert, la llamada “Reina de las películas navideñas”, llegó a Netflix con una historia muy original que, desde su lanzamiento el 13 de noviembre, ha hecho reír a miles de personas con tres elementos navideños clásicos: un muñeco de nieve, una bufanda mágica y el amor.

NAVIDAD EN EL HOTEL PLAZA (2019)

DÓNDE VER: Amazon Prime Video

Si te gusta la Navidad al estilo neoyorquino, entonces no puedes dejar de ver esta película original de la cadena Hallmark en donde “Jessica” se enfrenta al reto de crear una exhibición navideña que muestre la rica historia del decorado del Hotel Plaza, uno de los lugares más icónicos de la “Gran Manzana”, ¡tal vez en medio de sus investigaciones sobre los adornos del árbol encuentre el amor!

SORPRESA DE NAVIDAD (2022)

DÓNDE VER: Amazon Prime Video

Vecinos obsesionados con Santa Claus y una semana llena de actividades que incluyen un desfile de muñecos de nieve, el encendido del árbol y un concurso de galletas navideñas forman parte de esta película de Hallmark que nos cuenta la historia de “Emily”, quien tras una dolorosa ruptura debe cuidar la casa de sus padres mientras cumple con las exigencias de la comunidad de propietarios de “Evergreen Lane” y convive con un extravagante arquitecto, ¿sus vecinos la contagiarán del espíritu navideño o no?

EL GRINCH (2000)

DÓNDE VER: Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video

¡Sin duda, esta película la podrías ver año con año y nunca te aburriría! Jim Carrey se anotó un triunfo total con su graciosa interpretación del personaje creado por el Dr. Seuss y, desde su lanzamiento, esta película ambientada en la querida “Villa Quién” ha cautivado a generaciones que no dudan en señalarla como su historia navideña favorita, ¿por qué no volverla a disfrutar?

