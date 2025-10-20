Suscríbete
Famosos

Enrique Guzmán revela qué le dejó como herencia doña Sivia Pinal

La ‘Diva del Cine de Oro’ y el cantante estuvieron casados durante casi una década y tuvieron dos hijos: Luis Enrique y Alejandra.

October 20, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Enrique-Guzmán-Silvia-Pinal.jpg

Don Enrique Guzmán habló sobre la herencia de Silvia Pinal.

Instagram

El misterio alrededor del testamento de la ‘Última Diva del Cine de Oro’, ha provocado la espera entre sus herederos y hecho surgir especulaciones sobre el destino de los bienes de doña Silvia Pinal. En ese tenor, Enrique Guzmán aclaró su postura respecto a la herencia.

La lectura del testamento de Pinal, quien murió el 28 de noviembre de 2024, se ha visto obstaculizada por diversos retrasos legales y administrativos.

Aunque a mediados de diciembre de 2024 algunos familiares, entre ellos Alejandra Guzmán, se reunieron para revisar los documentos, la imposibilidad de formalizar el proceso se debió al cierre de los juzgados en México hasta 2026, según explicó Sylvia Pasquel.

Por su parte, la albacea de la actriz, María Elena Galindo, indicó que aún debían coordinarse con el notorio para avanzar.

El 14 de enero de 2025, Televisa espectáculos informó que la apertura de los papeles podría demorarse hasta tres meses debido a trámites pendientes y a la necesidad de verificar los documentos legales.

El proceso se complicó aún más tras la muerte del funcionario público encargado de dar fe de la autenticidad del testamento, así lo reveló la periodista Martha Figueroa, lo que orilló a designar a un nuevo notario para reiniciar el proceso desde el inicio.

En medio del complejo panorama, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre lo que habría recibido de su expareja, a lo que fue tajante al confirmar su vínculo con Pinal.

Guzmán expresó que “heredé nada más que su amistad y ya”, evitando así entrar en detalles sobre posibles daños materiales.

La controversia en torno a la herencia de Pinal se intensificó a raíz de las acusaciones dirigidas a Efigenia Ramos, exasistente de la actriz, quien habría retirado dinero de las cuentas bancarias de la fallecida.

Según el periodista Emilio Morales, Alejandra Guzmán habría confrontado a Ramos, llegando incluso a producirse un altercado físico.

silvia pinal enrique guzmán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bebeeee la mascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandro landero.jpg
Famosos
Actor de Televisa en “Rosa Salvaje” pide albergue; vive en situación de calle con sus gatos y su perro
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
adela-noriega-paradero.jpg
Famosos
Siguen preguntando por el paradero de Adela Noriega y Martha Figueroa soltó la sopa
October 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mhoni vidente la granja.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice dos romances entre famosos de La Granja VIP
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade televisa.jpg
Famosos
Yolanda Andrade vuelve a Televisa y ya hay fecha para verla en pantalla : “Está casi como nueva”
La conductora estuvo 8 meses en un retiro para enfocarse en recuperar su salud luego de que se le diagnóstico esclerosis múltiple
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
belinda kenia os.jpg
Famosos
Belinda se burla de Kenia Os por no conocer “La Naranja Mecánica": “Ni sabes de lo que hablo”
Las cantantes, junto con Danna Paola, presentaron su colaboración en un podcast donde hablaron hasta de Las chicas superpoderosas
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
veronica-castro-tvynovelas-.jpg
Famosos
Verónica Castro protagonizó la primera portada TVyNovelas: Ella cumple 73 años y nosotros celebramos 43
¡Estamos de festejo!
October 19, 2025
 · 
TVyNovelas
lupitaferrer yadhira carrillo.jpg
Telenovelas
De Lupita Ferrer a Helena Rojo: así lucían las versiones anteriores de Yadhira Carrillo en Hilos del pasado
Justo al cumplirse 40 años de aquella telenovela que consagró a Lupita Ferrer, Televisa estrena una nueva versión de la historia escrita por Delia Fallio
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores