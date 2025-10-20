Enrique Guzmán revela qué le dejó como herencia doña Sivia Pinal

El misterio alrededor del testamento de la ‘Última Diva del Cine de Oro’, ha provocado la espera entre sus herederos y hecho surgir especulaciones sobre el destino de los bienes de doña Silvia Pinal. En ese tenor, Enrique Guzmán aclaró su postura respecto a la herencia.

La lectura del testamento de Pinal, quien murió el 28 de noviembre de 2024, se ha visto obstaculizada por diversos retrasos legales y administrativos.

Aunque a mediados de diciembre de 2024 algunos familiares, entre ellos Alejandra Guzmán, se reunieron para revisar los documentos, la imposibilidad de formalizar el proceso se debió al cierre de los juzgados en México hasta 2026, según explicó Sylvia Pasquel.

Por su parte, la albacea de la actriz, María Elena Galindo, indicó que aún debían coordinarse con el notorio para avanzar.

El 14 de enero de 2025, Televisa espectáculos informó que la apertura de los papeles podría demorarse hasta tres meses debido a trámites pendientes y a la necesidad de verificar los documentos legales.

El proceso se complicó aún más tras la muerte del funcionario público encargado de dar fe de la autenticidad del testamento, así lo reveló la periodista Martha Figueroa, lo que orilló a designar a un nuevo notario para reiniciar el proceso desde el inicio.

En medio del complejo panorama, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre lo que habría recibido de su expareja, a lo que fue tajante al confirmar su vínculo con Pinal.

Guzmán expresó que “heredé nada más que su amistad y ya”, evitando así entrar en detalles sobre posibles daños materiales.

La controversia en torno a la herencia de Pinal se intensificó a raíz de las acusaciones dirigidas a Efigenia Ramos, exasistente de la actriz, quien habría retirado dinero de las cuentas bancarias de la fallecida.

Según el periodista Emilio Morales, Alejandra Guzmán habría confrontado a Ramos, llegando incluso a producirse un altercado físico.

