Suscríbete
Famosos

Flavio Medina y Juan Manuel Bernal nos confiesan ya se les despertó su instinto paternal | VIDEO

“Ahora somos los patriarcas”... Los actores coinciden en la serie Nadie nos vio partir, son abuelos en la historia, y nos confiesan si el proyecto les despertó su instinto paternal.

October 20, 2025 • 
Grisel Vaca
juan-manuel-bernal-flavio-medina--.jpg

Flavio Medina y Juan Manuel Bernal

Cortesía

Hay proyectos que no se eligen: te eligen a ti. Eso le ocurrió a Flavio Medina cuando recibió la llamada de la productora Mónica Lozano, con quien ya había coincidido en otras producciones.

“Cuando supe que era Mónica, sabía que el proyecto al que estaba entrando era uno al que había que poner el ojo. Sus producciones son impecables”, dice con la seguridad de quien ha aprendido a reconocer la calidad desde el primer libreto. El actor, de 47 años, leyó el guíon, respiró hondo y supo que no había manera de decir que no. “Todo estaba ahí: la historia, la sensibilidad, la dirección de Lucía Puenzo… una mujer brillante que admiro profundamente. Era una historia delicada, pero también muy necesaria”, señala.

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

Por su parte, Juan Manuel Bernal, de 57 años, se enteró del proyecto mientras filmaba otra serie. “Lucía me habló y me dijo: ‘Está este proyecto con Flavio, ojalá puedas hacerlo’. En cuanto supe de qué se trataba, me sumé sin dudar”.

Nadie nos vio partir, basada en la novela homónima de Tamara Trottner, se sitúa en el México de los años sesenta y retrata el drama de una madre separada de sus hijos por su propio esposo. Con la producción de Lozano y la dirección de Puenzo, la serie es un viaje emocional a una época de silencios, heridas y estructuras familiares que, aunque distantes en el tiempo, resuenan con fuerza hoy.

“Es una historia muy humana, desgraciadamente más común de lo que pensamos. Ahora tiene un nombre, pero ha sucedido desde siempre”, reflexiona Bernal.

Convertirse en abuelos dentro de la ficción fue, paradójicamente, un acto de juventud. Ambos lo tomaron con humor y serenidad, como un signo de evolución. “A mí no me incomoda para nada el paso del tiempo. Siento que todavía doy un abuelo joven”, bromea Flavio, riendo.

Juan Manuel Bernal complementa con lucidez: “En esa época se casaban muy jóvenes, sobre todo en ciertas comunidades. Pero lo hermoso de actuar es eso: puedes interpretar cualquier edad. Antes éramos los chamacones, ahora somos los patriarcas. Y está bien, es el ciclo natural.”

En el set, dicen, no hay arrugas que importen ni calendarios que pesen. Sólo la verdad del personaje. “En esta serie nos toca ser abuelos, pero también es un retrato de aquellos hombres que hicieron imperios de la nada. Gente que llegó a este país con una mano adelante y otra atrás, que construyó su vida a fuerza de carácter y trabajo”, explica Bernal.

Flavio asiente: “No necesariamente me identifico con mi personaje, pero sí me fascina su tenacidad. Es un hombre que defiende a los suyos, aunque a veces sus acciones sean cuestionables”.

En Nadie nos vio partir, los personajes de Medina y Bernal encarnan dos visiones de la paternidad: el poder y la vulnerabilidad, la autoridad y el sacrificio. Uno es un hombre que protege a su familia con el rigor de un león; el otro, un padre que está dispuesto a perderlo todo por su hija.

“Samuel, dice Flavio, tiene orgullo, honor y una rabia ancestral. Defiende a su manada porque siente que fue ofendida. No apruebo lo que hace, pero entiendo su instinto. Es como un animal que defiende lo que ama, aunque lo haga mal”.

“Mi personaje, Moishe, en cambio, tiene una bondad enorme. Es capaz de perder todo si es necesario, hasta la amistad de su hermano, con tal de defender a su hija. Ese amor incondicional me conmovió mucho”, agrega Bernal.

Flavio Medina y Juan Manuel Bernal, sin ser padres en la vida real, reconocen que la ficción les ha regalado esa experiencia emocional.

“He sido papá muchas veces en pantalla”, dice Bernal. “Eso te deja la reflexión de la responsabilidad que conlleva serlo. Más allá de la biología, hay una conexión que te transforma”.

Flavio coincide: “A estas alturas ya no sería papá, sería abuelo. Pero tengo muchos sobrinos que son mis amores. Creo que ese instinto ya está ahí, sólo que se expresa distinto”.

Flavio Medina Juan Manuel Bernal
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bebeeee la mascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandro landero.jpg
Famosos
Actor de Televisa en “Rosa Salvaje” pide albergue; vive en situación de calle con sus gatos y su perro
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
adela-noriega-paradero.jpg
Famosos
Siguen preguntando por el paradero de Adela Noriega y Martha Figueroa soltó la sopa
October 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mhoni vidente la granja.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice dos romances entre famosos de La Granja VIP
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade televisa.jpg
Famosos
Yolanda Andrade vuelve a Televisa y ya hay fecha para verla en pantalla : “Está casi como nueva”
La conductora estuvo 8 meses en un retiro para enfocarse en recuperar su salud luego de que se le diagnóstico esclerosis múltiple
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
belinda kenia os.jpg
Famosos
Belinda se burla de Kenia Os por no conocer “La Naranja Mecánica": “Ni sabes de lo que hablo”
Las cantantes, junto con Danna Paola, presentaron su colaboración en un podcast donde hablaron hasta de Las chicas superpoderosas
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
veronica-castro-tvynovelas-.jpg
Famosos
Verónica Castro protagonizó la primera portada TVyNovelas: Ella cumple 73 años y nosotros celebramos 43
¡Estamos de festejo!
October 19, 2025
 · 
TVyNovelas
lupitaferrer yadhira carrillo.jpg
Telenovelas
De Lupita Ferrer a Helena Rojo: así lucían las versiones anteriores de Yadhira Carrillo en Hilos del pasado
Justo al cumplirse 40 años de aquella telenovela que consagró a Lupita Ferrer, Televisa estrena una nueva versión de la historia escrita por Delia Fallio
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores