¿Qué dijo Ninel Conde tras su primera nominación en La Casa de los Famosos México 2025?

La primera gala de nominaciones marcó el inicio oficial de la competencia de La Casa de los Famosos México 2025.

Adrián Di Monte, Priscila Valverde, Olivia Collins, Elaine Haro y Ninel Conde, son los primeros nominados de la tercera temporada del juego. La Casa de los Famosos ya inició y el público tiene la última palabra.

Estar nominado definitivamente afecta la convivencia, y las reacciones de los habitantes marcan el rumbo del concurso.

Para conocer el sentir de Ninel Conde tras ser nominada, durante la post-gala conducida por Ricardo Margaleff y Wendy Guevara, la Jefa llamó al Bombón Asesino, quien no pudo ocultar su sorpresa.

“No lo esperaba, pero como a la mitad de la nominación, empecé a tener un presentimiento, sentía el golpecito en el estómago. Y cuando Galilea me nombró, me siento triste por la misma naturaleza del sentimiento de rechazo”.

“Al final soy una mujer fuerte, resistente y trato de no tomármelo personal. El tiempo que permanezca aquí, el público decide”, dijo Ninel Conde.

¿Sabe quién la nominó? “No me gusta especular pero tengo mis conclusiones, no sé si fue Adrián, cosas que se fueron provocando por la dinámica del juego, igualmente con Olivia. De ahí en más no tengo idea, he hecho buena hermandad con todos, me he reído como no me había reído”, dijo Ninel.

“Empieza mi inteligencia emocional a trabajar, y nada, pues a echarle gana. He tratado de ser auténtica y transparente, como es Ninel Herrera, en la vida normal”, confesó la actriz.

Olivia Collins vs. Ninel Conde

En las nominaciones, quedó confirmado algo que había pasado desapercibido por la mayoría: las divas de La Casa no se quieren...

“No he conectado con ella y ha habido momentos en los que siento un poquito afectada... y no entiendo ciertos comentarios y actitudes”, dijo Ninel Conde al darle sus dos puntos a Olivia Collins.

Por su parte, Olivia nominó a Ninel Conde y dijo: “Le doy dos puntos a Ninel porque me evade esta haciendo su grupito y me tira mal rollo, trato de hablar con ella y me evade”.