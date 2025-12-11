Pedro Armendáriz Fue un actor mexicano con una madre estadounidense con quien vivió en Texas. Comenzó en el mundo de la actuación en obras teatrales en California. Al terminar sus estudios, se trasladó a la Ciudad de México, donde se empleó como ferrocarrilero, guía de turistas y periodista de la revista bilingüe México Real. Fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías cuando Armendáriz recitaba el monólogo de ‘Hamlet’ a una turista. Filmó su primera película, ‘María Elena’, a los 22 años, y desde entonces actuó en decenas de películas. Fue una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del Cine Mexicano.