Bárbara de Regil presumió su nuevo tatuaje, pero enseguida se dio cuenta de un terrible error que cometió: VIDEO

Bárbara de Regil se volvió tendencia en redes sociales gracias a la peculiar anécdota que compartió en sus redes sociales. Esto ya que tan solo unas horas después de haberse hecho un nuevo tatuaje con mucho entusiasmo, terminó por percatarse de que tomó una decisión incorrecta que ahora quedará marcada de manera permanente en su piel.

¿Qué se tatuó Bárbara de Regil? El diseño del que terminó arrepintiéndose

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil contó emocionada sobre el tatuaje que se hizo en la mano, cuyo significado es sumamente especial para ella, tanto que no le importó plasmarlo dos veces seguidas. Y es que a pesar de que no se arrepiente como tal de lo que eligió hacerse, sí es consciente de que pudo pensarlo con más calma, o al menos mientras recordaba que su brazo ya llevaba este pensamiento.

“Me fui a hacer un tatuaje. Estuve días pensando qué hacerme y fue la palabra ‘gracias’, que para mí es en agradecimiento a todo lo que llega a mi vida”, explicó sobre su inspiración para elegir este diseño. Posteriormente, ante la curiosidad de Mar de Regil, su única hija, relató cómo se dio cuenta de que esta elección fue completamente incorrecta.

“Estaba en el sauna y dije: ‘ay, ya estoy bien tatuada’ y estuve viendo mis brazos, pero me dí cuenta de que ya tenía esa palabra”, contó divertida la protagonista de “Rosario Tijeras”, pues no pudo disimular la gracia que le causó que de ahora en adelante en sus dos brazos llevara la leyenda “gracias” debido a que no recordaba que tiempo atrás ya había tenido la idea de llevar consigo un mensaje de agradecimiento.

Esta anécdota hizo que Bárbara de Regil y su hija estallaran en risas por este error con sus tatuajes, un momento en el que la también modelo de 37 años, quien dejó claro que no se tomó la situación como una tragedia, sino que de ahora en adelante será una hazaña que disfrutará contar para sacarle una risa a sus personas cercanas.