Tunden a Bárbara de Regil por su extraño comportamiento mientras viajaba en avión: ¿qué hizo?

Si algo se sabe sobre Bárbara de Regil, es que es una apasionada del ejercicio y está sumamente comprometida con cuidar su salud. Es por esto que no resulta extraño saber que la artista aprovecha cualquier tiempo libre para ejercitarse, aún estando en sitios impensables, justo como ocurrió durante uno de sus últimos viajes por los cielos y le valió cientos de críticas por su “obsesión”.

Bárbara de Regil puso su propio ‘gimnasio’ durante un vuelo y el VIDEO se hizo viral

A través de su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil compartió la rutina de ejercicio que decidió hacer mientras estaba a bordo de un avión. “Yo en loca obsesionada después de tres horas de vuelo”, escribió la protagonista de “Cabo”

Esta acción tomó por sorpresa a sus millones de seguidores, pues a pesar de que es sabido que dedica gran parte de su tiempo a cuidarse físicamente, para muchos resultó “demasiado” que quisiera hacerlo incluso en un sitio tan poco práctico como lo es una aeronave. No obstante, según las imágenes compartidas, logró encontrar la forma de activarse, aprovechando que incluso traía un look deportivo que consistió en pants, sudadera y tenis.

Las reacciones no se hicieron esperar y rápidamente hubo quienes cuestionaron si hacer esto es realmente seguro o necesario, ya que para gran parte de los internautas simplemente resultó exagerado y hasta pudo haberse lastimado. Asimismo, se puso en duda la relación de la artista con el ejercicio y hasta se le tachó de una fijación excesiva.

¿Por qué Bárbara de Regil hizo ejercicio en un avión? Su inesperada explicación

Luego del revuelo que causó esta rutina en pleno avión, la actriz reaccionó a los señalamientos que recibió, supuestamente por “exagerar” el cuidado que le pone a la actividad física que suele realizar. Por lo que a través de una historia publicada igualmente en su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil explicó por qué se puso a hacer sentadillas y otros movimientos mientras estaba, literalmente, en el cielo.

“A los medios que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio: estuve 38 horas sentadas en un vuelo, esos movimientos son para evitar trombosis. Y sobre todo, porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”, concluyó, evidenciando que al igual que ha pasado con sus polémicas anteriores, no se preocupa por el qué dirán y únicamente pretendió dejar claro el porqué de sus acciones.