Los duros comentarios que recibió Mar de Regil por referirse a Fernando Schoenwald como su papá: “Tú no eres su hija”

Fue en 2013 cuando Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald iniciaron una relación, para finalmente llegar al altar en 2017, año en el que se consolidaron formalmente como una familia. Desde entonces, y junto a Mar de Regil, su hija, viven felices, rodeados de la complicidad y cariño que han construido en este tiempo.

Este amor es tal, que la primogénita de la actriz encontró en el empresario una figura paterna, por lo que para ella, él es su papá y no permite que nadie le diga lo contrario. No obstante, la joven no ha estado exenta de críticas, pues en diversas ocasiones ha sido blanco de duros comentarios que hacen referencia a su árbol genealógico, como ocurrió hace un par de días cuando felicitó a Schoenwald por su cumpleaños.

Mar de Regil felicitó a Fernando Schoenwald y se refirió a él como su padre

Hace un par de días, con motivo de los 45 años del empresario, Mar le dedicó un amoroso mensaje a través de su perfil de Instagram. En este carrusel, la hija de Bárbara de Regil subió un par de fotografías del tiempo que han pasado juntos, incluyendo una toma que sería de los inicios de su convivencia, pues ambos se ven mucho más jóvenes.

En la descripción, la influencer le expresó cuánto cariño siente por él y lo llamó puntualmente papá, ya que tal como ha dicho en repetidas ocasiones, así es como lo ve. Y es que es importante mencionar que Fernando Schoenwald no es su padre biológico, aunque eso no significa nada para ninguno de los dos, especialmente porque han construido esta relación padre e hija durante la mitad de los años de vida de Mar.

Estas fueron las crudas críticas que recibió

Pese a que en las respuestas se hicieron presentes sus seguidores, quienes igualmente le desearon un feliz cumpleaños al esposo de Bárbara de Regil, también hubo varios comentarios negativos, todos recordándole que en realidad no comparten un vínculo sanguíneo.

“Tú no eres su hija”, "Él no es tu papá", “Con el dinero que tiene, yo también le diría que es mi papá", fueron algunas de las respuestas que recibió. Ante la dureza de estos señalamientos, tanto Fernando como Mar prefirieron hacer caso omiso, por lo que el empresario únicamente se limitó a agradecerle a la joven y recordarle lo mucho que él también la ama.