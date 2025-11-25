Bajan de avión a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ tras discusión; piloto le grita: “¡Desembarque ahorita!”

“No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida”.

En las últimas horas se ha vuelto tendencia que el cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, fue expulsado de un avión en Quito, Ecuador, luego de protagonizar una pelea.

Mientras se preparaba para regresar a Miami, lugar donde reside, el artista se enfrascó en una discusión con la tripulación del avión y todo quedó grabado por testigos.

El reconocido intérprete de ‘Agárrense de las manos’ y con más de 60 años de trayectoria, colocó su maleta de forma incorrecta en el compartimiento superior de su asiento, relataron otros viajeros.

El hecho generó incomodidad entre asistentes de vuelo y los pasajeros, por lo que le llamaron la atención al cantante, quien no dudó en registrar con su teléfono lo que estaba pasando.

Dispuesto a explicar su versión en video, ‘El Puma’ se observa de pie, grabando y dirigiéndose a sus seguidores: “No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida”, decía el cantante mostrando su inconformidad.

El clima se volvió más tenso cuando desde la cabina salió el capitán del avión, quien detrás de José Luis, con un tono fuerte y certero le exigió que bajara de la aeronave.

“¡Desembarque de mi avión ahorita!”, se le escucha decir al piloto, visiblemente enojado.

‘El Puma’ intentó resistir levemente, pero el piloto le dejó claro que no tenía opción: “No puede hacer esta filmación y todo. Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!”, insistió.

El intérprete terminó por quitar su equipaje del compartimiento superior para retirarse de la aeronave poniéndole fin la discusión.

Según la persona que grabó el video original, todo comenzó cuando Rodríguez tuvo un malentendido con un miembro de la tripulación tras la colocación fallida de su maletín, lo que generó una discusión subida de tono.

La versión de ‘El Puma’ agregó que “un miembro de la tripulación no lo trató bien y tuvieron un encontronazo”.

El cantante aclaró que “se disculpó varias veces, pero el empleado fue a hablar con el capitán, quien decidió sacarlo del vuelo”.

De esta forma, ‘El Puma’ debió resignarse a esperar en Quito hasta encontrar un nuevo vuelo hacia Miami, todo bajo la mirada de cientos de pasajeros que presenciaron el escándalo.

