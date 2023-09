‘El Puma’ abandona el escenario tras un corto concierto y deja a sus fans con ganas de más, ¿qué pasó?

Hace unos días, el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” regresó a los escenarios mexicanos con un concierto en el Pepsi Center WTC; sin embargo, la presentación del intérprete no fue lo que muchos esperaban.

José Luis Rodríguez “El Puma” , quien en el 2017 fue sometido a un doble trasplante de pulmón, regresó tras muchos años de ausencia a los escenarios mexicanos con su gira titulada “Celebremos”.

Miles de personas abarrotaron el pasado 13 de septiembre el Pepsi Center WTC para corear los éxitos más icónicos del intérprete, quien tiene más de 50 años de trayectoria. Sin embargo, “El Puma” sólo se presentó durante poco más de una hora y abruptamente, sin siquiera decir adiós a su público, abandonó el escenario.

Esta conducta del cantante dejó con un incómodo sabor de boca a los asistentes, aunque eso sí, el ambiente durante el concierto no dejó de ser increíble. Al día siguiente, “El Puma” ofreció disculpas y explicó lo que había pasado, ¿por qué abandonó el escenario?

“EL PUMA” SE DISCULPA CON FANS POR ABANDONAR EL ESCENARIO; ESTO LE PASÓ

José Luis Rodríguez “El Puma” ofreció al día siguiente un segundo concierto en el Pepsi Center WTC y no perdió oportunidad para disculparse por su conducta del día anterior:

“Me faltó cantar muchas canciones. Pero no sé si fue algo que comí. Me sentí mal, empecé a temblar”

“Ayer me pasó algo, no voy a mentir, voy a hablar con la verdad. Me faltó cantar muchas canciones. Pero no sé si fue algo que comí. Me sentí mal, empecé a temblar. Me faltaron como 20 minutos de show”, se sinceró el cantante venezolano, “Hoy trataré de reponerlos”, aseguró.

Este pequeño tropiezo no fue impedimento para que los miles de seguidores de “El Puma” abarrotaran el recinto y corearan con el venezolano hits del recuerdo como “Culpable soy yo”, “Tendría que llorar por ti”, “Agárrense de las manos” y “La Fiesta”.