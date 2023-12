A días de la boda de Michelle Renaud, Danilo Carrera revela que una ex lo tenía secuestrado

En enero de 2021, Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron su separación, tras un año y medio de relación y meses después volvieron a estar juntos, pero la llama del amor se apagó.

Este pasado fin de semana, Michelle Renaud, de 35 años, y Matías Novoa, de 43 años, se casaron en un íntima boda, desatando rumores de embarazo, y los reflectores también se fueron hacia Danilo Carrera, quien mandó una indirecta a su ex mientras ella se casaba.

Ahora, Danilo Carrera, de 34 años, vuelve a estar en el ojo público al recordar la amarga experiencia que vivió con una ex novia.

“A mí me pasó una vez y esta sí es una experiencia mía de verdad. Una exnovia me decía: ‘Estás muy contento, ya te la voy a armar de...’, y claro que ella estaba molesta conmigo porque yo no le daba lo que ella quería: una familia, casarse, hijos, yo no quería eso, entonces cada vez que podía lo decía”, dijo el actor ecuatoriano en el programa ‘Hoy Día’, donde también es conductor.

“No me dejaba irme. Era casi un secuestro, te lo juro. Las mujeres tienen habilidades que nosotros no tenemos y hoy en día el mundo entero favorece en todo a las mujeres, que está bien, pero está mal cuando esas mujeres se aprovechan y a mí me tenían casi que secuestrado”, agregó Danilo sin dar el nombre de la exnovia que le hizo la vida imposible, pero en redes se ha comenzado a especular que podría tratarse de Michelle Renaud, con quien protagonizó la telenovela “Hijas de la luna”.

