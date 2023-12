Aurora Valle destapa los maltratos que le hacía Pati Chapoy en Ventaneando

Aurora Valle formó parte de Ventaneando durante 9 años y su polémica salida sigue dando de qué hablar hasta ahora.

Aurora Valle, quien recientemente enfrentó el fallecimiento de su mamá, confesó los maltratos que recibió por parte de Pati Chapoy y reveló la razón de su salida del programa de ‘Ventaneando’ en 2006, para después continuar su aventura periodística en Televisa, empresa donde se siente muy contenta con el programa ‘Confesiones’.

Fue en entrevista con la periodista de espectáculos, Inés Moreno, que ‘Boris’, como le dicen de cariño a Aurora Valle, compartió que los problemas que tuvo con la titular de ‘Ventaneando’ surgieron a raíz de que ella se convirtió en mamá, pues al no “presentarse a un curso de conducción para reporteros un fin de semana, debido a que tenía ya un plan con su familia; fueron de chismosos con Pati Chapoy y me puso una surrad*, me fui por la gritoniza que me puso”.

“Siempre he sido una persona agradecida, no soy una persona que esté cargando una mochila llena de odios, rencores y piedras que no valen la pena. Yo no crecí en un ambiente de gritos ni de terrorismo. Después de 9 años, me fui, haber seguido, hubiera sido indigno, yo no me merecía eso. Los entonces directivos (de Azteca) me dijeron que sabían que esto iba a pasar. Me quedé trabajando en el área de televisoras locales, hasta que me hablan de Televisa y digo a qué horas (para entrar a ‘La Oreja’)... Pasaron 9 años para que la volviera a ver (a Pati Chapoy), en el teatro”.

“Tengo un sólo amigo (en Ventaneando), Pedro Sola. Yo no nací para estar trabajando 24 horas, yo nací para ser feliz y tener paz. Si trabajas en un ambiente donde estás del nabo, pues acabas haciendo lo que yo, y te vas, que no está bien porque hay algo que se llama ‘mobbing laboral’ (acoso laboral), que es que te están presionando y te fastidian tanto, hasta que te vas y no hay liquidación, mi error fue no haber negociado”.

