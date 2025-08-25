Suscríbete
Cinthia Aparicio mete las manos al fuego por Alexis Ayala: “Mi marido es un caballero”

"“Lo extraño todos los días, sus mensajes, sus llamadas”, nos confesó.

August 25, 2025 • 
Nayib Canaán
alexis ayala y cinthia aparicio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se llevan por casi 30 años de diferencia.

(Instagram @alexisayala)

Entre reuniones, lecturas de guión y el vaivén de técnicos y productores en Televisa San Ángel, Cinthia Aparicio se detuvo un momento para hablar con TVyNovelas sobre los enfrentamientos que tuvo Alexis Ayala en La casa de los famosos México con Ninel Conde antes de que ésta fuera la tercera eliminada del reality show.

Ayala y Conde, ambos con trayectoria consolidada, protagonizaron una de las discusiones más comentadas. Mientras el actor defendía su manera de jugar y su papel dentro de la estrategia grupal, Ninel lo acusaba de actitudes que —según ella— rozaban la violencia verbal y emocional. El señalamiento fue suficiente para que en redes sociales se encendiera un debate polarizado.

Cinthia Aparicio, sin embargo, no titubeó al dar su postura: “Yo no conozco a la señora. Sí creo que, definitivamente, está tomando un discurso que no es el correcto. El público está viendo la verdad”.

“Mi marido es un caballero, entonces no tengo que defenderlo, él solito se está defendiendo”.

Con la claridad de quien mira las cosas sin la presión de los encierros televisivos, Aparicio explicó que entiende la intensidad emocional que se vive en un programa de este tipo. Sin embargo, eso no cambia lo que ella percibe de su esposo: “En un juego, algunos son de oro y otros de cobre; él es un caballero, está jugando con su equipo; está rugiendo ese león”.

Para la también actriz de telenovelas como El amor invencible, la estrategia de Ayala se ha desarrollado con firmeza y temple. “Lo vi muy decidido, aunque claro que hay momentos en los que se sintió inseguro. Pero al final, creo que está tranquilo con su juego (...)

alexis-ayala-cinthia-aparicio-.jpg

Alexis Ayala ante rumores de crisis matrimonial con Cinthia Aparicio

José Luis Ramos

Quieren darle jaque al rey y no se va a poder”, subrayó con seguridad. No fueron sólo palabras de defensa, sino también de admiración hacia el hombre con el que comparte su vida. Mientras Alexis continúa enfrentando el reto en LCDLF México, Cinthia comienza un nuevo capítulo profesional en Mi rival, producción de Carmen Armendáriz que reunirá a figuras como Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden. Desde ese punto de equilibrio entre la vida personal y la profesional, Aparicio reflexionó: “La competencia, cada quien la está viviendo de una manera que nosotros no vamos a poder saber, los que están en esa casa deben sentir las emociones al doble. Al final, cada quien está jugando su juego. Lo importante es saber cómo llegar a la meta. Por eso creo que Alexis está dando una cátedra de respeto increíble”.

“LO EXTRAÑO TODOS LOS DÍAS”

El primer encuentro entre Ayala y Aparicio se dio durante las grabaciones de Si nos dejan. Su relación se hizo pública en 2021, siete meses después de que Alexis Ayala se divorciara de Fernanda López. A partir de ahí, la relación evolucionó hasta que decidieron casarse por lo civil en una celebración que tomó por sorpresa a familiares y amigos, quienes creían que asistirían a una fiesta de compromiso. La boda religiosa llegó meses después, el 3 de noviembre de 2023, cuando la pareja reafirmó su unión en una ceremonia en la Basílica de Guadalupe.

Cinthia Aparicio confesó la nostalgia de la ausencia de su esposo:

“Lo extraño todos los días, sus mensajes, sus llamadas, su compañía en el teatro. Pero también sé que está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, y por eso desde afuera tiene todo mi apoyo”.

Cinthia, de 32 años, habló también sobre lo que ha aprendido en su vida al lado del veterano actor: “Con Alexis he aprendido a ser más disciplinada, más comprometida. Creo que por algo él ha llegado a donde está, por eso tiene la carrera que tiene, porque siempre está para todos, es una persona que siempre te va a apoyar”, y concluyó con una frase que resume su postura ante la controversia: “La gente está conociendo al gran ser humano que es, Alexis es un caballero, es un guerrero, un león, también ruge y se sabe defender”.

