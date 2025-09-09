Atardecer, Crepúsculo o Eclipse: VOTA por el nuevo nombre de la habitación en La Casa de los Famosos México

La Jefa no deja de sorprender en La Casa de los Famosos México, que en su séptima semana cuenta con 9 habitantes.

Había tres en Cuarto Día y seis en Cuarto Noche, pero eso se acabó. Ahora todos duermen en una sola habitación.

El público es quien decidirá el nuevo nombre de la habitación mediante votos este 9 de septiembre. Las opciones son:

- Atardecer

- Crepúsculo

- Eclipse

La votación se cerrará al término de la gala de este martes 9 de septiembre. Una vez finalizada la encuesta, se decidirá el nombre del cuarto y se le notificará tanto a los habitantes como a la audiencia.

¿Será este el comienzo de la competencia individual?

Los habitantes de Cuarto Noche no pudieron ocultar su incomodidad y asombro por ser desalojados de su habitación, y pronto comenzaron los comentarios sobre que nada los separaría.

Alexis, Aldo y Mar han sido quienes más comentan que, aunque ahora duermen con los de Día, ellos seguirán juntos como Noche, pues su plan es llegar así a la final.

Sin embargo, Abelito mostró bandera blanca ante Dalilah Polanco. La convivencia también cambiará la dinámica entre todos, pues si bien se han fortalecido como equipos, es indiscutible que La Casa de los Famosos es un

reto de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven completamente aislados del mundo exterior, y solo uno se lleva 4 millones de pesos como reconocimiento final.