Suscríbete
Famosos

Guana decidió cerrar Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México: ¿Cómo votar por el nuevo nombre?

La historia cambia en el reality show tras la salida de Facundo.

September 08, 2025 • 
MrPepe Rivero
guana en el confesionario.jpg

Guana fue al confesionario

ViX

Las emociones siguen transformándose en La Casa de los Famosos luego de la salida de Facundo.

Durante la gala de este lunes 8 de septiembre, Guana encontró la Moneda del Destino en el jardín, por lo que tuvo la encomienda de decidir qué habitación cerrar definitivamente en la temporada.

Por instrucciones de La Jefa, Guana le dijo a todos sus compañeros que debían mudarse en cinco minutos.

El público puede elegir el nuevo nombre del Cuarto con TODOS los habitantes. VOTA AQUÍ.

Las opciones son:

Crepúsculo
Eclipse
Atardecer

Este nuevo nombre será vigente a partir del martes 9 de septiembre.

Alexis, Mar, Aldo, Abelito, Elaine y Aarón, tuvieron que mudarse de cuarto Noche, y llevarse dos colchones, pues ahora duermen en el que conocíamos como Cuarto Día.

Un muro cerró definitivamente la puerta de Cuarto Noche.

La Casa de los Famosos México comienza su séptima semana con 9 habitantes.

Como parte del Cuarto Día continúan en la competencia Dalílah Polanco, Guana y Shiky. En el Cuarto Noche siguen Alexis Ayala, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Abelito y Elaine Haro.

Ahora, como una sola habitación, todos deberán dormir juntos. Tal parece que la competencia comenzará a ser individual. ¿Será?

La Casa de los Famosos México es un reto de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas.

También puede ser vista por la plataforma ViX, con transmisiones en vivo 24/7 y pregalas y postgalas, media hora antes y después -respectivamente, de las galas transmitidas en televisión abierta.

Luis Rodríguez El Guana La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Enrique-Burak-Antonio-de-Valdés.jpg
Famosos
Enrique Burak, el comentarista antifútbol que quiere que sus cenizas sean esparcidas en el estadio Azteca
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia se despide de las cenizas de Julián: “logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida”
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Manola-Diez.jpg
Famosos
Manola Díez fuera de programa de televisión por arranques de ira: “Está incontrolable”
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Regina-Blandón.jpg
Famosos
Regina Blandón fue víctima de abuso infantil: “Tenía 6 años… y nadie lo sabía”
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yeri-Mua.jpg
Famosos
Yeri Mua denuncia amenazas de muerte contra su hermano: “Mi vida no es la única que está en peligro”
A través de sus historias de Instagram, Yeri Mua, habló sobre las amenazas de muerte contra ella y su familia.
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
joseron--.jpg
Famosos
José Ron vive el momento más grande de su vida: “Estoy orgulloso de ser la persona que soy”
El actor y cantante confiesa que antes del éxito tuvo momentos de quiebre, pero el amor de su familia, su fe, disciplina y sus inquebrantables ganas de alcanzar sus sueños lo salvaron.
September 08, 2025
 · 
Grisel Vaca
daniel bisogno
Famosos
Daniel Bisogno buscó refugio en la Virgen en sus últimos días, pese a no ser creyente, revela Maribel Guardia
El conductor de televisión, fallecido el 20 febrero de 2025, atravesó una fuerte lucha en un intento por recuperar su salud.
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
reina isabel.jpg
Famosos
Fotos del pasado de la Reina Isabel II en el ejército y de su romance prohibido
Este lunes 8 de septiembre se cumplen 3 años de la muerte de la Reina Isabel II
September 08, 2025
 · 
Alejandro Flores