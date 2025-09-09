Guana decidió cerrar Cuarto Noche en La Casa de los Famosos México: ¿Cómo votar por el nuevo nombre?

Las emociones siguen transformándose en La Casa de los Famosos luego de la salida de Facundo.

Durante la gala de este lunes 8 de septiembre, Guana encontró la Moneda del Destino en el jardín, por lo que tuvo la encomienda de decidir qué habitación cerrar definitivamente en la temporada.

Por instrucciones de La Jefa, Guana le dijo a todos sus compañeros que debían mudarse en cinco minutos.

El público puede elegir el nuevo nombre del Cuarto con TODOS los habitantes. VOTA AQUÍ.

Las opciones son:

Crepúsculo

Eclipse

Atardecer

Este nuevo nombre será vigente a partir del martes 9 de septiembre.

Alexis, Mar, Aldo, Abelito, Elaine y Aarón, tuvieron que mudarse de cuarto Noche, y llevarse dos colchones, pues ahora duermen en el que conocíamos como Cuarto Día.

Un muro cerró definitivamente la puerta de Cuarto Noche.

La Casa de los Famosos México comienza su séptima semana con 9 habitantes.

Como parte del Cuarto Día continúan en la competencia Dalílah Polanco, Guana y Shiky. En el Cuarto Noche siguen Alexis Ayala, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Abelito y Elaine Haro.

Ahora, como una sola habitación, todos deberán dormir juntos. Tal parece que la competencia comenzará a ser individual. ¿Será?

La Casa de los Famosos México es un reto de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas.

También puede ser vista por la plataforma ViX, con transmisiones en vivo 24/7 y pregalas y postgalas, media hora antes y después -respectivamente, de las galas transmitidas en televisión abierta.