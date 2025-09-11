Así lucían Aaron Mercury y su mamá Nancy cuando vendían salchipulpos para salir adelante

Aaron Mercury tiene a su madre como una heroína desde aquella noche en que, de la nada, levantó un puesto de salchipulpos.

El influencer fue el primero habitante de La Casa de los Famosos que participa en la dinámica de “Congelados”, que consiste en quedar inmóvil mientras entra alguien de afuera para hablar con él durante un par de minutos.

En este caso fue su madre, Nancy, quien ingresó al reality show para darle ánimos a su hijo cuando ya lleva seis semanas en el encierro.

A lo largo de su estancia en La Casa, el influencer ha hablado en varias ocasiones de lo importante que ha sido el ejemplo de su mamá en la vida.

“Ella me tuvo a los 21 años, pero dos años antes ya había tenido a mi hermano. Mucha gente piensa que una madre soltera no tiene muchas posibilidades de proyección. Pero ella nos ha dicho que si no nos hubiera tenido, ella no hubiera alcanzado todo lo que ha logrado”.

La dura infancia de Aaron Mercury

Durante el congelamiento, Nancy lloró al decirle e Aaron que se siente orgullosa de él y que está jugando muy bien.

Aaron, por su parte, después de la dinámica del congelamiento y ya en el confesionario, dijo que la visita de su mamá es el impulso que necesitaba para llegar a la final.

La vida de Mercury con su madre ha temido momentos complicados. Él mismo le platicó a Elaine que su infancia estuvo marcada por las constantes mudanzas, una de ellas especialmente dramática.

“He vivido como en 10 casas distintas; me acuerdo de una que era de mi abuelo y que nos desalojaron. Yo tenía como 6 años; imagínate que son las siete de la mañana y estás dormido y tumban la puerta para sacarte”.

Aaaron Mercury y su hermano mayor Instagram

De esa experiencia dura, sin embargo,, surgió el primer emprendimiento de su madre, quien hasta entonces se había dedicado a trabajar como diseñadora.

“Fíjate, eso del desalojo fue en la mañana y en la noche mi mamá ya tenía un puesto de estos de salchipulpos y de tempura”.

Con sombreros de charro Instagram

Nancy siempre se ha mostrado, en sus redes sociales, orgullosa de sus dos hijos. Constantemente muestra en su perfil de Instagram fotografías de cuando ellos eran niños.

Y siempre lo hace con un mensaje de amor y dedicación.

“Hoy quiero felicitar al niño, joven y adulto que formaste con creencias fuertes y principios increíbles; sé que muchos no entenderán porque hoy y en este momento pero tú si, Aaron Mercury. Muchas muchas felicidades por todo lo que estás logrando te amo; ya el cielo no es el límite, vamos por más”, escribió en un mensaje publicado en 2024 con una foto de él cuando tenía seis años.

Aaron, Rodrigo y su mamá Instagram

Actualmente, Nancy tiene 45 años, lo cual dejó asombrados a los habitantes de La casa de los famosos.

“Está más joven que yo”, le dijo Facundo.