Suscríbete
Famosos

Así lucía Juan Soler vestido de chef en la telenovela donde tuvo que aprender a cocinar

El actor actualmente es uno de los favoritos de Top Chef VIP, reality show en el que ha asombrado por su sazón

September 15, 2025 • 
Alejandro Flores
juan soler chef.jpg

Juan Soler es un buen cocinero

Telemundo

Juan Soler ha sorprendido a los concursantes, jueces y televidentes de Top Chef VIP con su destreza para cocinar, sobre todo las carnes de res y puerco.

El actor es uno de los favoritos para llegar a la final del reality show que está en su etapa de repechaje. Sus compañeros suponen que esta habilidad de Soler para manejar el fuego y la parrilla le vienen por su ascendencia argentina; la verdad es que hay mucho menos de ese prejuicio y más de disciplina y estudio.
El actor lleva poco más de 12 años desarrollando su destreza en la cocina, desde que, obligado por su primer protagónico en Estados Unidos, tuvo que tomar clases de gastronomía.

El personaje de Juan Soler “Marido en alquiler”

En 2013, Juan Soler dejó Televisa, donde tenía una larga trayectoria de telenovelas, para firmar contrato con Telemundo y protagonizar un melodrama con tintes de farsa.
La telenovela se llamó “Marido en alquiler” y contó la historia de Griselda, una humilde mujer determinada a sacar adelante a su familia, para lo cual ello ejerce un rol algo peculiar, el de “marido en alquiler”.

Todo sobre Top Chef VIP

Notas sobre el reality show Top Cef VIP

norkys--.jpg
Famosos
Después de Top Chef VIP, Norkys Batista emprende gira con “Orgasmos”
Se presenta en varias ciudades de EEUU y otros países.
September 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
Famosos
Salvador Zerboni se transforma: “Es un trabajo tan difícil ser mujer”
September 06, 2025
Famosos
Cachan a Lorena Herrera mintiendo en vivo en un reality show y se gana el odio en redes
September 05, 2025
Famosos
Acusan a al chef Toño de Livier de dejarse seducir por Lorena Herrera y favorecerla en Top Chef VIP
August 18, 2025
“De esa forma, logra demostrar que todo se puede sin tener que abandonar los valores y la integridad. Cuando su ex esposo reaparece después de quince años, regresan también para ella los problemas y la vida infernal que había querido olvidar”, se lee en la sinopsis oficial de Telemundo, la cadena que la produjo.

¿Y cuándo aparece Juan Soler? El actor argentino interpreta a Reinaldo Ibarra, un chef, dueño de su propio restaurante que es el hombre ideal para Grisleda excepto por una cosa: está casado.

El elenco está formado por Sonya Smith (Griselda Carrasco), Maritza Rodríguez (Teresa Cristina Palmer), Juan Soler (Reinaldo Ibarra), Miguel Varoni (José Salinas).
Actualmente, “Marido en alquiler” se puede ver en las app de Telemundo o en las smart TV con las aplicaciones de Roku, Fire TV, Apple TV, Samsung TV, Xbox.

Juan Soler se metió a la cocina

Juan Soler quiso preparar el personaje de Reinaldo con una vivencia personal y por eso quiso tomar clases de cocina.

juan soler cocina.jpeg

Clases con la chef

X

La intención era que al momento de actuar como chef dentro de su restaurante, su movimientos corporales se vieran naturales y lo menos impostados posible.

juan soler cocina dos.jpeg

Obtuvo un diploma

X

Él mismo compartió fotos de ese proceso en el que aprendió desde cocinar huevos hasta la manera correcta de hacer un pastel.

juan soler.jpeg

Juan Soler aprendió a cocinar huevos

X

Juan Soler Top Chef VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
canelo alvarez influencer apuesta.jpg
Famosos
Influencer mexicano queda grabado cuando pierde 2 millones de pesos por apostarle al Canelo Álvarez
September 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
miss universo mexico.jpg
Famosos
Fátima Bosch gana Miss Universo México pero otras 27 misses la menosprecian en la coronación; ella responde
September 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
intincazzunodal.jpg
Famosos
Cazzu festeja los 2 años de Inti; ¿Nodal brilla por su ausencia?
September 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
caneloalvarezcrawford.jpg
Famosos
Canelo Álvarez: esto es lo primero que dijo luego de su derrota contra Crawford
September 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
caneloalvarefeyprivado.jpg
Famosos
Fey cantó el Himno Nacional sin público y en privado al Canelo Álvarez, ¿se equivocó?
Las versiones apuntan a que Netflix decidió que no hubiera ceremonia de himnos en la pelea Canelo-Crawford
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
canelo alvarez fey.jpg
Famosos
¿Quién y por qué le prohibieron a Fey cantar el himno mexicano en la pelea del Canelo Álvarez?
Por primera ve desde que es campeón mundial, una pelea del Canelo Álvarez no tuvo himno nacional interpretado por un artista
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
Mhoni Vidente ritual para el 2024.jpg
Famosos
Mhoni Vidente da FECHA, magnitud y HORA de sismos que se avecinan en septiembre 2025
Llegó septiembre...
September 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
kenia gascón.jpg
Famosos
Kenia Gascón está de luto: muere su madre, la mujer que la defendió de un abusador
Tara Parra, también actriz, tenía 93 años. “Todo se complicó desde su cumpleaños”, contó Gascón
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores