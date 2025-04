Así exhibió Coque Muñiz a los ‘falsos’ amigos de Memo del Bosque EN VIVO: ‘Lo traicionaron’

El pasado 07 de abril, el mundo de la farándula se vistió de luto con la muerte de Memo del Bosque , quien falleció a los 64 años debido a las complicaciones del cáncer que le fue detectado en el 2017 y por el que recibió un trasplante de médula que le dio más años de vida.

En medio del luto que causó esta lamentable noticia para la televisión mexicana, comenzaron a salir a la luz poco a poco más aspectos de la vida personal de Memo del Bosque, así como su larga batalla contra el cáncer ; sin embargo, Coque Muñiz fue enfático al asegurar que no todos los amigos de Memo del Bosque fueron buenos con él... ¡así los exhibió!

¿POR QUÉ DICE COQUE MUÑIZ QUE LOS AMIGOS DE MEMO DEL BOSQUE LO TRAICIONARON?

Hace unas horas, Coque Muñiz se convirtió en el invitado especial más reciente del programa “De Primera Mano”, espacio en el que el cantante recordó ante Gustavo Adolfo Infante, el legado de Memo del Bosque en la televisión mexicana , así como detalles de sus últimos años de vida.

A decir de Coque, la muerte de Memo del Bosque le dolió mucho ya que él era una buena persona y eso fue aprovechado por varios “falsos amigos” que lo traicionaron en su momento de la forma más dolorosa y ahora sólo expresan sus condolencias para subirse al tema del momento y presumir la foto.

“Hubo (amigos) muy cercanos, pero lo traicionaron, te lo dejo de tarea. Hay un grupo de varios personajes que ahora cuelgan el abrazo por la foto, pero ellos saben que no fueron buenos amigos”, reveló Coque de forma enigmática.

Las palabras de Muñiz dejaron muy intrigado tanto a Gustavo Adolfo Infante como a los internautas, sobre todo porque el cantante se negó a dar nombres en concreto, detalle que desató el origen de varias teorías que aún se discuten de forma muy intensa en plataformas como X y TikTok.

En cuanto a su experiencia personal con Memo del Bosque, Coque Muñiz fue claro al asegurar que el productor siempre fue un amigo muy cercano a él: “A mí me brindó su amistad, que es invaluable, somos vecinos, somos compadres (…) lo voy a extrañar mucho”, concluyó.

¿QUÉ DIJO MEMO DEL BOSQUE SOBRE SU SALIDA DE TELEHIT?

Las fuertes declaraciones de Coque Muñiz no tardaron en viralizarse y significaron un auténtico bombazo viral, sobre todo porque muchos internautas recordaron que en cierta ocasión Memo del Bosque dejó entrever que, cuando le detectaron cáncer, muchos compañeros de Telehit le dieron la espalda justo cuando estaba más vulnerable.

En una entrevista con el reportero Eden Dorantes que tuvo lugar hace dos años y que fue retomada por los internautas esta semana, Memo del Bosque reveló que se enteró de su despido de Telehit de una forma que él consideró muy irrespetuosa.

“Curiosamente estaba en el hospital, muy grave, después me levanté y me enteré que yo ya no tenía Telehit (…) se hubieran esperado a que me muriera o me levantara de la cama y me preguntaran si podía o no hacerlo”, consideró el productor.