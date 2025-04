De qué murió Memo del Bosque y cómo fue su larga lucha contra la enfermedad

Guillermo “Memo” del Bosque murió hoy 7 de abril a los 64 años , según confirmó su esposa, Vica Andrade, y su familia a través de una desgarradora carta publicada en sus redes sociales. El exproductor de Televisa luchó contra una terrible enfermedad: el cáncer.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fortísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, se lee en el mensaje.

Memo del Bosque fue un productor exitoso en Televisa.

¿Qué tipo de cáncer tenía Memo del Bosque?

Memo del Bosque fue diagnosticado en 2017 con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que deteriora el sistema linfático, y que es parte del sistema inmunitario, protector de infecciones y enfermedades.

Tras 3 años de tratamientos y con ayuda de su esposa y 3 sus hijos, el productor de televisión superó la enfermedad en 2020 , pero a inicios de este año regresó y la describió como “el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora”.

En el comunicado de su muerte, abordaron esta dura lucha: “Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia del Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor”.

¿Quién fue Memo del Bosque, el famoso productor de Televisa que murió hoy?

Memo del Bosque fue uno de los productores de televisión más reconocidos de los últimos años. Sus colaboraciones más destacadas fueron en el canal Telehit y en Televisa, este último en donde participó en producciones como “El Calabozo”, “El planeta de cabeza”, “Black & White”, “No manches”, “New Generation”, “Nosotros los guapos” y “100 mexicanos dijeron”.

Del Bosque dejó en vida a Luca, Luna y Coral, sus hijos que fueron producto de su matrimonio con la actriz costarricense, Vica Andrade.

También estuvo casado con Mónica Noguera .

