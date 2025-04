La desgarradora carta de Memo del Bosque con la que se despidió de sus amigos antes de morir

Memo del Bosque, el querido productor que murió el pasado 7 de abril, se despidió de sus amigos más cercanos a través de una desgarradora carta, antes de perder la batalla contra el cáncer.

En diciembre pasado, durante una reunión con sus amigos, Memo aprovechó para decirles “adiós” y, según contó el también productor Gerard Quiroz, con quien tuvo una amistad de más de 30 años, ese día les entregó una carta.

“Aquí la tengo, (dice) que vivimos momentos juntos muy felices, que no nos olvidáramos del amor de la familia, que nos habíamos dado trabajo, compañía, negocios. Que nos iba a extrañar y que había sido un viaje maravilloso”, dijo Gerardo Quiroz en entrevista con el programa De Primera Mano.

También contó que, antes del fallecimiento, estuvieron en contacto a través de mensajes de voz y en una ocasión Memo del Bosque le dijo: “Voy a dar la batalla”, a lo que su amigo le respondió: “Venga, hermano. Eres el milagro del Pedregal”.

“Yo estuve en el hospital aquí en México con él, en terapia intensiva, platicamos muy a gusto, estuvimos de la mano, y me dijo que se iba la semana siguiente en uno de los mejores hospitales de Texas y del mundo para iniciar un nuevo tratamiento, iba con mucha ilusión, se sentía débil, pero también muy ilusionado. Todavía hace unos días tuvimos comunicación por mensaje de audio”.

Memo del Bosque murió

Memo del Bosque tomó una importante decisión

Luego de que los médicos le dijeran a Memo del Bosque que solo le quedaban alrededor de 90 días de vida, el productor decidió abandonar la quimioterapia y buscar otras opciones, como tratamientos alternativos naturales.

El productor fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2017, y en 2019 se sometió a un trasplante de médula ósea. Lamentablemente, tuvo una fuerte recaída de la que ya no pudo levantarse.

“Hay que pensar que ha dejado de sufrir, no era justo, no era humano que llevara ocho años en esta lucha que también le causaba estrés, que lo debilitaba, que se volvía a levantar y siempre hemos admirado sus hermanos, sus amigos y tu servidor, esa fuerza. Porque desde que se enteró lo tomó, de verdad, con mucha valentía, le pidió a Dios, y me consta, más tiempo de ver que sus hijas y su hijo y Shan y Vica estuvieran cerca de él y darles toda la felicidad del mundo”, dijo Gerardo Quiroz. “Un ser humano, de verdad, al que se le va a extrañar para siempre”.

La muerte de Memo del Bosque fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram con un doloroso y profundo mensaje.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida, el cáncer fue una batalla fuertísima con la que lucha con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastimé más”, dice el principio del comunicado.