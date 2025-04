Christian Nodal hizo un inesperado anuncio tras las declaraciones de Cazzu sobre su relación con Ángela Aguilar

Christian Nodal ignoró por completo a Cazzu y sus dichos respecto a Ángela Aguilar. Esto después de que la argentina negó tener problemas con la esposa del padre su hija Inti, un tema al que el sonorense prefirió no darle atención debido a que tenía un asunto más urgente que abordar.

Cazzu aseguró que le alegra el romance de Ángela Aguilar y así reaccionó Christian Nodal

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Christian Nodal dejó claro que no le interesa seguir aportando a la controversia por su pasado con Cazzu, en especial cuando involucra a Ángela Aguilar. Es por esto que el intérprete de “Se me olvidó” enfocó toda su atención en hacer un anuncio muy importante referente a su futuro, pues estaría a punto de estrenar un proyecto que lo tiene sumamente entusiasmado por todo lo que representa para él.

“Les quería contar que muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción, en un video musical. Y este 10 de abril voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé’, que se los juro, el video es una chulada. Me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces, y eso que solo lo he visto cuatro veces. Entonces, ahí les encargo para que vayan agendando. Bonito día. Los amo mucho”, dijo el esposo de Ángela Aguilar con una sonrisa en el rostro, actitud que se ha vuelto ya una constante en él desde que se convirtió en un hombre casado.

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A través de las cámaras del medio argentino LAM, Cazzu abordó las especulaciones que hay acerca de una aparente enemistad con Ángela Aguilar, quien en más de una ocasión ha sido señalada como la causante de su ruptura con Christian Nodal. Al respecto, la intérprete de “DOLCE” negó rotundamente tener problemas con el joven matrimonio, y hasta aseguró que le daba gusto su felicidad.

Cazzu habló sobre el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar Getty Archivo, Instagram

“Yo no la juzgo. De ella (Ángela Aguilar), no me da bronca nada. Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, me encanta si son felices, me encanta”, señaló Julieta Cazzuchelli, justo después de que se le señalara de estar planeando una maniobra legal para impedir el contacto de Inti con sus raíces mexicanas.