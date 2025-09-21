Suscríbete


Así es la tienda, la casa y el pueblo donde vive el papá de Abelito

El influencer, que hace la mayor parte de su vida en la Ciudad de México y Guadalajara, suele visitar con frecuencia a sus padres

September 20, 2025 • 
Alejandro Flores
papa de abelito.jpg

En su visita más reciente, Abelito les presumió su troca nueva

Captura Youtube

De vez en cuando, Abelito regresa al pueblo para visitar al “viejón”. El pueblo está a unos pasos del Cristo de la Paz, en Zacatecas; y cuando dice “el viejón”, Abelito se refiere a su papá, don Abel Sáenz.

La estrecha relación entre padre e hijo se convirtió en tema de conversación este fin de semana debido a la mala jugada que vivió Abelito en La Casa de los Famosos con la dinámica de la Moneda del destino.

El infliuencer encontró la moneda y supuso que eso le daría el beneficio de hablar con su papá, así como anteriormente Facundo y Alexis Ayala han hablado con su prometida y su esposa.

Pero no. Lo ue sucedió es que tuvo que hablar con Daniel Sosa, comediante y amigo de Guana, otro de los habitantes, y darle varios mensajes.

Abelito quedó desilusionado porque, como se ha visto en varios de los videos de su canal de Youtube, su papá es una especie de héroe para él.

Abelito de viaje a su pueblo

Uno de esos videos es particularmente viral porque muestra lo importante que es para Abelito conseguir la aprobación de su papá: el influencer viaja desde la Ciudad de México hasta Zacatecas para mostrarle a su papá su camioneta nueva.

Durante el viaje, Abelito muestra el impactante paisaje que se ve desde una hora antes de llegar al pueblo, a través de una carretera sinuosa que sube primero y luego baja por la sierra.

sierraabelito.png

El viaje al pueblo es por la sierra

Youtube

Abelito, con su troca nueva y flamante, llega hasta la tienda de la familia, de la cual constantemente habla con orgiullo en La Casa de los Famosos ya que ha sido su sustento.

“ABarrotes Cristina”, se lee en la fachada de esta tienda en que tiene una breve explanada techada donde los clientes se sientan a beber la cerveza que compraron o simplemente a descansar y platicar un momento.

Screenshot 2025-09-20 180204.png

La tienda de la familia de Abelito

Youtube

En el video de la camioneta nueva, se puede ver al papá de Abelito abrazar a Abelito en esa explanado, que es rematada del lado derecho con otro local de medio muro y cortina, ideal para un negocio de comida.

Abelito sumama.png

Abelito y su mamá, doña Cris

Youtube

Tras abrazar a su papá, se van juntos a dar una vuelto por el que llaman “el pueblo”, que en realidad es una comunidad del municipio de Tabasco, al sur de Zacatecas.

“Es un pueblito apacible, ideal para una escapada de un día desde Villanueva o Nochistlán. En el centro del poblado se encuentra un adorable parque, rodeado de árboles y su clásico quiosco”,describe la revista México desconocido.





La familia de Abelito en Tabasco

Abelito muestra que en Tabasco viven, además de sus papás, dos tíos y uno de sus mejores amigos, el influencer Inside Barber.

El influencer también muestra su casa, en la que hay varias adaptaciones para él y sus papás.

“La gente me pregunta que si mi cocina es la cocinita de Mi Alegría, que si mi sala es la sala de las Barbies, bueno pues aquí se los muestro”, dice en otro video publicado en su cuenta de Youtube.

En realidad se trata de una casa impecable, con muchas fotografías en las paredes, adornos y figuras de porcelana y barro.

Aunque efectivamente tiene espacios adaptados para Abelito y sus papás: por ejemplo, una sala con sillones adecuados para su estatura.

“Lo que hicimos es que hay una sala para nosotros y otra para recibir a las visitas, porque las visitas vienen y se van, pero los ue nos quedamos aquí somos nosotros”, explica el habitante de La Casa de los Famosos.

La Casa de los Famosos México Abelito No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales




Viral



