Así ejercita Abelito los músculos que Ninel Conde le chuleó

Uno de los elementos que ha generado unión entre Abelito y Aldo de Nigris es su gusto por el gimnasio. Mientras está en la caminadora o en la alberca de La Casa de los Famosos, los televidentes han observado que no es una casualidad: Abelito tiene bien marcada su musculatura abdominal.

Este es otro de los secretos que tenía Abelito y que se han revelado en el reality show: es un deportista disciplinado. Desde que estaba en la universidad, comenzó a desarrollar el gusto por la pesas y poco a poco se convirtió en su pasatiempo favorito.

Una de las rutinas que mejores resultados le han dado es la que llama “El reto de los 30 días”, desarrollado junto con el coach de vida Alfredo Valenzuela.

En un video publicado en su canal de YouTube, Abelito muestra una parte de esta rutina cuya mayor novedad consiste en la combinación de ejercicios aeróbicos con las pesas.

Tanto en YouTube como en redes sociales, suele publicar videos con algunas otras de sus rutinas cotidianas y ahí se puede ver que la mayor parte de sus ejercicios de pesas los hace con mancuernas de entre 5 y 10 kilos.

Los retos de Abelito y Poncho de Nigris

En cuanto a los ejercicios en plancha para el pecho, Abelito se muestra arriesgado y toma la barra con discos de hasta 10 kilos, aunque siempre con la ayuda de un instructor.

Abelito en su rutina de mancuernas Tiktok

Eso explica el comentario que Ninel Conde le hizo en La Casa de los Famosos cuando lo vio sin playera: “Qué buenos pectorales tienes”, le dijo La Bombón asesino.

Abelito suele intercambiar retos de gimnasio con Poncho De Nigris y con Konan, a quienes les muestra los los que puede levantar tanto en mancuernas como en barra y suele musicalizarlo con al soundtrack de las películas de Rocky.