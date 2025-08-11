Suscríbete
Famosos

Bikini de Ninel Conde: ¿dónde conseguir uno igual y cuánto cuesta?

La aparición de Ninel Conde en el jacuzzi junto a Dalilah Polanco causó sensación en redes sociales

August 10, 2025 • 
Alejandro Flores
ninel conde bikini.jpg

Ninel modeló en una pasarela ficticia

ViX

La suite de La Casa de los Famosos México tuvo la noche del viernes a Ninel Conde y Dalilah Polanco, la primera como líder de la semana y la segunda como ganadora del reto de salvación.

Amabas actrices decidieron comenzar su estancia con una baño en el jacuzzi, en donde aprovecharon para hacer confesiones sobre sus relaciones románticas del pasado, sobre todo relacionadas con parejas tóxicas.
Polanco, por ejemplo, contó que tuvo una relación de la que parecía imposible escapar.

“Discutíamos, yo terminaba con él y de pronto él se echaba a llorar y se quedaba en la cama y ahí amanecía. Yo me preguntaba: en qué momento sigue aquí, por qué no se fue si yo ya no quiere que esté aquí”.

Las confesiones sucedieron mientras disfrutaban de los chorros de agua caliente en el jacuzzi, al que entraron Polanco con un elegante traje de baño, y Ninel con un espectacular bikini.
El bikini de Conde era blanco y con tirantes de cadena dorada en el top. La parte de la tanga también tenía accesorios en dorado que hacían resaltar la figura.

¿Cuánto cuesta un bikini similar al de Ninel Conde?

Dalilah Polanco quedó impresionada cuando la vio, que se animó a hacer la narración de pasarela para que Ninel pudiera hacer su caminata por el cuarto hasta el jacuzzi.
Con bromas y una que otra exageración, Polanco hizo reír a Ninel, quien, sin embargo, no perdió la postura nunca.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
abelito fiesta (1).jpg
Famosos
Abelito se roba la fiesta; se “casa” con Shiky, lo tratan como rey y se convierte en Leonardo Di Caprio
La segunda fiesta de la tercera temporada de La Casa de los Famosos tuvo una temática de playa
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Dalilah Polanco obedece a Priscila pese a Ninel y se salva de nominación en LCDLFM
August 08, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025
Famosos
Usuarios exhiben a Facundo matando abejas tras reprochar a Aarón Mercury por matar un escarabajo
August 08, 2025

El bikini causó sensación entre los seguidores de Ninel en su cuenta de Instagram. Se trata de una pieza que se puede conseguir en modelos similares a través de tiendas en línea.

ninel conde bikini.png

Noche de jacuzzi

ViX

Con ligeras variaciones sobre todo la posición de los tirantes, en Alli Express y Amazon se pueden encontrar modelos muy parecidos cuyo precio varía entre los 10 y 30 dólares. Otro modelo, pero exportado desde Gran Bretaña, se puede pedir por Amazon por 30 libras esterlinas, es decir, unos 750 pesos

bikini ninel.png

Bikini en blanco con cordones y tirantes en dorado

Alli Espress

Una vez en el jacuzzi, La bombón asesino también hizo confesiones sobre sus relaciones pasadas e incluso contó que tuvo un novio al que le perdonó dos infidelidades.

La Casa de los Famosos México Ninel Conde
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pepe aguilar.jpg
Famosos
Revelan cuántos millones cobra Pepe Aguilar por concierto; es el doble que Gloria Gaynor
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni contra ninel conde.jpg
Famosos
Mhoni Vidente critica las cirugías de Ninel Conde: “era una mujer guapa”
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra guzman (1).jpg
Famosos
Las 2 enfermedades que Alejandra Guzmán ya confesó y la tienen en retiro temporal
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
facundo.jpg
Famosos
Así eran las bromas de Facundo cuando era joven: voltear coches, robos de celular, fantasmas
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
victoria ruffo.jpg
Telenovelas
Telenovelas de Victoria Ruffo de los años 80 que están en el top ten de ViX
La Queen tuvo sus primeros éxitos en los años 80, cuando saltó de las fotonovelas a la televisión
August 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis-ayala-cumple-.jpg
Famosos
Alexis Ayala cumple 60 años hoy 9 de agosto, nominado en La Casa de los Famosos México 2025
El actor vive un reto irrepetible y celebra seis décadas de vida, enamorado de Cinthia Aparicio
August 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
facundo-aldo-de-nigris-.jpg
Famosos
Público sentencia a Facundo por broma pesada vs. Aldo De Nigris en LCDLFM: “Debe ser expulsado”
Hasta Poncho de Nigris reaccionó sobre lo ocurrido con su sobrino: “Se le viene la noche”.
August 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
canelo-bebe-.jpg
Famosos
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez anuncian feliz noticia: ¡Ya nació Eva Victoria!
Su nueva bebé llegó
August 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero