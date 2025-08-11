Bikini de Ninel Conde: ¿dónde conseguir uno igual y cuánto cuesta?

La suite de La Casa de los Famosos México tuvo la noche del viernes a Ninel Conde y Dalilah Polanco, la primera como líder de la semana y la segunda como ganadora del reto de salvación.

Amabas actrices decidieron comenzar su estancia con una baño en el jacuzzi, en donde aprovecharon para hacer confesiones sobre sus relaciones románticas del pasado, sobre todo relacionadas con parejas tóxicas.

Polanco, por ejemplo, contó que tuvo una relación de la que parecía imposible escapar.

“Discutíamos, yo terminaba con él y de pronto él se echaba a llorar y se quedaba en la cama y ahí amanecía. Yo me preguntaba: en qué momento sigue aquí, por qué no se fue si yo ya no quiere que esté aquí”.

Las confesiones sucedieron mientras disfrutaban de los chorros de agua caliente en el jacuzzi, al que entraron Polanco con un elegante traje de baño, y Ninel con un espectacular bikini.

El bikini de Conde era blanco y con tirantes de cadena dorada en el top. La parte de la tanga también tenía accesorios en dorado que hacían resaltar la figura.

¿Cuánto cuesta un bikini similar al de Ninel Conde?

Dalilah Polanco quedó impresionada cuando la vio, que se animó a hacer la narración de pasarela para que Ninel pudiera hacer su caminata por el cuarto hasta el jacuzzi.

Con bromas y una que otra exageración, Polanco hizo reír a Ninel, quien, sin embargo, no perdió la postura nunca.

El bikini causó sensación entre los seguidores de Ninel en su cuenta de Instagram. Se trata de una pieza que se puede conseguir en modelos similares a través de tiendas en línea.

Noche de jacuzzi ViX

Con ligeras variaciones sobre todo la posición de los tirantes, en Alli Express y Amazon se pueden encontrar modelos muy parecidos cuyo precio varía entre los 10 y 30 dólares. Otro modelo, pero exportado desde Gran Bretaña, se puede pedir por Amazon por 30 libras esterlinas, es decir, unos 750 pesos

Bikini en blanco con cordones y tirantes en dorado Alli Espress

Una vez en el jacuzzi, La bombón asesino también hizo confesiones sobre sus relaciones pasadas e incluso contó que tuvo un novio al que le perdonó dos infidelidades.

