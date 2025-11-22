Aseguran que a Cristian Castro lo hechizaron para que nunca pueda ser estable con una pareja

Luego de que se diera a conocer la ruptura entre Cristian Castro y la modelo argentina Mariela Sánchez, supuestamente motivada por una infidelidad con Marcela de Filippis, la reconocida Bruja Aura consultó al Tarot para develar qué le depara en el amor al cantante, cuyo compromiso de boda para febrero del próximo año quedó trunco.

De acuerdo con la vidente, el panorama para el intérprete de Lloviendo estrellas es complejo: “Lamentablemente él tiene un trabajo, posiblemente le hicieron un hechizo para que nunca pueda ser estable con una pareja; él es un ser muy pasional, dedicado a las artes del amor, se deja llevar por el primer momento y veo muy difícil que algún día se llegue a casar”, afirmó la Bruja Aura.

Respecto a la nueva relación de Castro con Marcela de Filippis, la vidente fue contundente al predecir su duración: “No le doy tanta vida a esa relación, lo que siente por Marcela de Filippis es pasional, más que un sentimiento de amor. A Mariela sí la quiere, como que se arrepiente, pero disfruta el momento”.

Sobre Mariela Sánchez, la bruja destacó el dolor que está atravesando la modelo:

“Ella está sufriendo mucho porque ya tenían todo apalabrado, la familia ya sabía... ¡Era una boda que se iba a hacer!”.

La vidente encontró una peculiar coincidencia cósmica en la situación: “Es muy chistoso porque el nombre de las dos (Mariela Sánchez y Marcela de Filippis) empieza con la misma letra, hay una similitud cósmica, es una letra que a Cristian le causa un poco de perturbación amorosa dentro de la numerología”.

Ante la pregunta de si su madre, Verónica Castro, influye en la inestabilidad sentimental del cantante, la Bruja Aura la eximió de toda responsabilidad: “No, su mamá lo que quiere es que él sea un hombre estable, que tenga una familia, porque ella piensa mucho en que el tiempo está pasando y no lo ve con intención de formar un hogar”.

Verónica Castro y Cristian Castro estarían distanciados Instagram

Respecto a la posibilidad de revertir el supuesto hechizo que lo afecta, la vidente señaló que sí existe una manera, pero encontró un obstáculo principal: “Sí, pero él no cree tanto en las cosas del cosmos ni nada de eso, y hay que cambiar esa energía que él tiene. Hay que hacerle una limpia para quitarle ese hechizo”. De acuerdo con su lectura, este “trabajo” habría sido realizado por “una mujer que dejó en el pasado”.

Mientras tanto, del otro lado del escándalo, Marcela de Filippis se ha deslindado de cualquier responsabilidad. En declaraciones a un programa de YouTube, negó ser la causante de la ruptura y aseguró: “Yo no tengo nada que ver y no voy a hablar. Cristian es el que tiene que hablar”.

