Aracely Arámbula da la cara y le responde a Luis Miguel: Ahora quiere limpiar su imagen

Aracely Arámbula habló por primera vez sobre los problemas legales que tiene con su expareja, Luis Miguel, a quien ha tachado de ser un “deudor alimentario”

Pese a que se conoce que Luis Miguel hizo un pago millonario por la pensión alimenticia de sus hijos, Aracely Arámbula inició un nuevo proceso legal en contra del’Sol’.

Aracely Arámbula rompió el silencio sobre la demanda que interpuso en México en contra del padre de sus hijos.

“Hay quien tiene desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad”, indicó la actriz al programa español ‘Fiesta’, de la cadena Telecinco”.

“Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto que es de ellos, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”.

Respecto a la supuesta negativa que ha tenido para que Micky vea a sus hijos, ‘La Chule dejó en claro que “por tener consideración y pensar en el bienestar mis hijos, no quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis hijos. Se hará a través de la ley. No se trata de dinero, de poder ni de dañar a nadie”.

“No ha habido ninguna negativa. De hecho, él estuvo muy cerca de sus hijos durante la pandemia, en una casa que le compré yo a sus hijos, ahora quiere limpiar su imagen. Me pusieron la condición de no hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien quiera. No puedo ser una madre irresponsable”.

También puedes ver:

Dan a conocer fecha en la que Sale el Sol se va y el programa que lo supliría

RBD se presenta sin Anahí en Brasil por severa infección en los riñones

¡No lo creerás! Así luce actualmente Yulianna Peniche de María la del barrio