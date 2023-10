¿Cuánto pagó Luis Miguel de pensión alimenticia a Aracely Arámbula?

Luis Miguel ha retomado su Tour 2023 en Estados Unidos, luego de haber estado con su novia, Paloma Cuevas, en la boda de su hija, Michelle Salas, en Italia.

‘El Sol’ quiere cerrar el año con todo y de la mejor manera posible, sobre todo sin problemas de deudas, pues aseguran que ya pagó la pensión alimenticia que le debe a Aracely Arámbula, quien hace unas semanas lo acusó públicamente de ser un “deudor alimentario”, y hasta le adelantó un dinero a la actriz para sus hijos, Miguel y Daniel.

“Ya ven que al ‘Sol’ se lo han acabado que no paga, que a sus hijos no los ve y no paga. ¿Pues qué creen? Que ya pagó desde septiembre. Desde septiembre está el dinero en el juzgado. Pagó primero los dos años que debía y luego adelantó año y medio más. Pagó una buena lana porque, según me contaron, le da 200 mil pesos mensuales, 100 mil por cada niño, a Aracely Arámbula que tiene dos hijos con él”, indicó la periodista Maxine Woodside.

Lo anterior se traduciría en un total de tres años y medio, por lo que los hijos del famoso cantante tendrían una cantidad acumulada de alrededor de 8 millones 400 mil pesos. Sin embargo, la actriz no ha reclamado el monto, pese a que las autoridades le han enviado citatorios para que se presente.

“Aracely desde septiembre no ha ido a recoger el dinero, ella no ha ido a recoger el dinero de sus hijos, o sea que no le ha de hacer mucha falta. Ya le mandó el juez varios citatorios. Dice el juez que ya mandó tres o cuatro citatorios y que Aracely no ha acudido. Ayer mandó otro citatorio, el último lo mandó ayer. Ella ya lo sabe, no sé por qué no ha ido”, comentó la ‘Reina de la radio’.

Además, cabe señalar que a finales de noviembre, Luis Miguel estará visitando la CDMX como parte de su gira 2023, por lo que también se dice que el cantante quiere que Aracely Arámbula le deje ver a sus hijos, debido a que está cumpliendo con sus obligaciones monetarias como padre.

“Según fuentes cercanas a Aracely Arámbula, Luis Miguel pagó el 30% de la deuda que tiene por la pensión de sus hijos y si ella lo acepta, después le daría el 70%... Dicen que quiere que Aracely le envíe a los dos niños a alguno de los conciertos que va a dar aquí en la Ciudad de México, porque los quiere ver. Hasta donde sé Aracely se negó a llevarlos”, señaló el conductor Ricardo Majarrez en ‘Ventaneando’.