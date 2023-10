Luis Miguel ya pagó la pensión de sus hijos, pero revelan que Aracely Arámbula se niega a cobrarla

Aracely Arámbula se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales luego de que, durante un encuentro con los medios de comunicación, explotara en contra de Luis Miguel y lo llamara “deudor alimentario”

De igual manera, se reveló que Aracely Arámbula había interpuesto una nueva demanda en contra de su expareja por todos los meses de pensión alimenticia que presuntamente le debía; sin embargo, el caso dio un vuelco luego de que hace unos días trascendiera que Luis Miguel ya le había depositado a “La Chule” una millonaria cantidad por este concepto.

Esta información quedó en el aire, sin confirmarse oficialmente, hasta hace unas horas, cuando los abogados de la actriz revelaron para una revista de espectáculos nuevos detalles de este caso que incluso generaron que ellos, supuestamente, decidieran dejar de representar a Arámbula. ¿Qué pasó entre Aracely y Luis Miguel?

LUIS MIGUEL YA PAGÓ LA PENSIÓN... PERO “LA CHULE” NO LA QUIERE

Hace unos días, la periodista Maxine Woodside ya había adelantado algo sobre este caso: “Ya ven que al ‘Sol’ se lo han acabado que no paga, que a sus hijos no los ve y no paga. ¿Pues qué creen? Que ya pagó desde septiembre. Desde septiembre está el dinero en el juzgado. Pagó primero los dos años que debía y luego adelantó año y medio más. Pagó una buena lana porque, según me contaron, le da 200 mil pesos mensuales , 100 mil por cada niño, a Aracely Arámbula que tiene dos hijos con él”, señaló la periodista.

Ahora, los abogados de Arámbula habrían reafirmado estos datos, además de dejar al descubierto que, como ya se había filtrado, la actriz se niega a recoger el pago hecho por Luis Miguel y, debido a que los hijos de la pareja todavía son menores de edad, ella es la que debe acudir a los juzgados a reclamar el dinero que todavía se encuentra ahí.

Señalan que, desde hace más de 40 días, Aracely Arámbula ha recibido citatorios para acudir ante las instancias correspondientes a reclamar el dinero que depositó Luis Miguel; sin embargo, ante la reiterada negativa de la actriz, los abogados comunicaron a un juez familiar su decisión de retirarse del caso.