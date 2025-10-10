Apio Quijano le declara su amor ciego a Aaron Mercury y hasta lo corona

Todo empezó en el podcast Pipiris Night, en el que Apio Quijano entrevistó a Aaron Mercury.

Fue una charla de más de una hora en la que platicaron de lo que vivió Aaron en La Casa de los Famosos pero también del futuro que espera para los siguientes meses.

Por ejemplo, el influencer narró que desde que salió de La Casa, varios artistas del medio del espectáculo se han acercado con él para ofrecerle ayuda en su crecimiento como actor, bailarín y hasta cantante,

“Y el buen Alexis Ayala también me dijo que podía apoyarme ahí con algunas cosas para prepararme mejor”, contó Aaron.

Obviamente uno de los temas que platicó con Apio es la poca conexión que tuvo con Dalilah Polanco dentro de La Casa de los Famosos.

“Pues no conectamos porque... yo soy mucho de comer Nutella y al parecer ella es mucho de esconderla”, dijo Aaron con el humor que lo caracteriza.

En efecto, un pleito dentro del reality show entre Mercury y Polanco fue que ella pensaba que la nutella debía racionarse y llegó a esconderla hasta en el vestidor.

Campeón sin corona

Apio Quijano quedó tan encantado con la personalidad de Aaron Mercury durante la entrevista que publicó horas más tarde un video en el que se le ve caminando por un parque y comienza a recordarlo mientras cierra los ojos.

“Ay no, Aaron es lo más lindo del mundo, mundial”, dice con la voz edulcorada.

Durante la entrevista, ese mismo encanto se vio hacia el final, cuando hablaron de lenguaje corporal durante el cortejo.

"Lo amo con ciega fé"

Apio, de hecho, le dio algunos consejos sobre cuál es la cara que se debe poner en las diferentes etapas del coqueteo: primero puede ser un rostro duro cuando todavía no hay contacto visual pero luego un poco tierno cuando se da el primer chispazo.

“Lo amo con ciega fe, es un tipazaso”, remata Apio en el video en el que no deja de entrecerrar los ojos.

Obviamente, al final del programa Pipiris Night, Apio nombró a Aaron como el rey sin corona y procedió a colocarle una de cartón dorado.